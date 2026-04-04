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社會 社會焦點 保障人權

快訊／毒男拒檢狂飆！冷血輾死75歲嬤　彰檢依涉「殺人罪」聲押

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮昨(3日)上午發生一起駭人聽聞的車禍。一名年約50多歲陳姓男子開車紅燈右轉，遭巡邏員警鳴笛攔查時不僅拒檢逃逸，冷血高速衝撞輾死75歲施姓阿嬤。更可惡的是，陳男肇事後竟加速逃逸。檢警火速在5小時內將人逮捕，經檢測確認陳男有毒品反應，晚間檢方偵訊後，以涉「殺人罪」向法院聲請羈押。

▲毒駕男躲友人住處附近遭逮。（圖／民眾提供）

▲毒駕男躲友人住處附近遭逮。（圖／民眾提供）

這起事件發生在昨(3日)上午將近11點，當時巡邏員警在鹿港鎮中山路與博愛路口，發現一輛藍色小貨車紅燈右轉，立即鳴笛要求停車。沒想到陳男不但不配合，反而加速逃逸。根據曝光的監視器畫面，小貨車在逃逸過程中，於泉州街口從側後方猛力撞上騎機車的阿嬤。巨大的撞擊力道讓機車瞬間解體、零件四散，阿嬤整個人被捲入車底輾過，當場重傷倒地，而肇事駕駛完全沒有停下，直接揚長而去。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（圖／民眾提供）

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的阿嬤。（圖／民眾提供）

緊追在後的員警見狀立刻停車通報119搶救，阿嬤被緊急送醫後，因左大腿30公分撕裂傷、腹部嚴重瘀青，最後仍宣告不治。

警方全力追緝，5小時後在鹿港鎮找到陳男。經檢測，陳男酒精反應為零，但毒品反應呈現陽性。全案報請檢方指揮偵辦後，晚間7點43分，檢察官偵訊完畢，認為陳男吸毒後駕車、高速衝撞又肇事逃逸，惡性重大，當庭以「殺人罪」向法院聲請羈押。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（圖／民眾提供）

▲阿嬤遭輾，警方立即下車打電話通報消防搶救。（圖／民眾提供）

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