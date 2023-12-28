善用雲端圖資串分析改善交通事故　嘉市警蟬聯智慧城市創新應用獎

▲ 嘉市警蟬聯第十一屆2024智慧城市創新應用獎，局長陳炯續頒獎給有功員警李志昇。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

又得獎了！嘉義市政府警察局「雲端圖資串聯交通事故處理、分析與改善」榮獲第十一屆2024智慧城市創新應用獎，本次獲獎是繼首創「嘉e智能巡線決策系統」榮獲第十屆2023智慧城市創新應用獎後，再度蟬聯優勝，創新能量源源不絕，局長陳炯旭特別公開表揚承辦人交通隊警務員李志昇，並頒發警察大白熊嘉許其積極創新、善用智慧科技來改善交通之用心。

▲▼ 嘉市警運用雲端圖資串聯交通事故處理、分析與改善，蟬聯第十一屆2024智慧城市創新應用獎。（圖／嘉義市警局提供）

有鑑於AI應用日益普及，本屆評獎著重於AI與大數據的整合應用，嘉義市政府警察局創新「雲端圖資串聯交通事故處理、分析與改善」，建置雲端繪圖系統，領先全國達成交通傷亡事故行動處理，平均每件事故處理時間可節省45分鐘，每年節省2,250小時，大幅節省43%。此外，更進一步運用高精度數位圖資，跨域整合交通事故處理、數位碰撞分析及輔助改善策略，善用大數據與AI技術整合，協助交通改善決策判斷，提升行政效能，同時強化為民服務品質，獲得評審委員一致肯定，在全國共計102件參賽作品中脫穎而出，榮獲優勝，為「智慧政府」獎項中唯一獲獎的非六都縣市，殊為難得。

局長陳炯旭表示，隨著資訊科技的快速發展，嘉義市政府警察局也不斷與時俱進，善用新興科技以創新的方法來改善交通與治安，可以更快速精準的找出問題，並且具體有效的解決問題，不僅市民有目共睹，民調屢創新高，更屢獲各類大獎的肯定，往後也會持續百尺竿頭，應用智慧科技來強化城市安全，打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市，讓市民安居樂業，世代在嘉共創幸福。