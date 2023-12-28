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全支付瘋跨年！快閃10小時筆筆24%回饋　王品六大鍋物品牌大放送

▲▼全支付,快閃,筆筆24%回饋,王品鍋物。（圖／全支付提供）

▲全支付快閃10小時筆筆24%回饋。

圖、文／全支付提供

全支付陪你Party迎接新年！一系列歡慶活動從2023年底High到明年，「2024瘋跨年Happy Hour」於指定時段消費筆筆享全點24%回饋、「環台大撒幣」第四站雲嘉南地區消費享全點20%回饋、「王品強鍋季」六大品牌鍋物享最高全點15%回饋、「EZTABLE」訂餐吃美食享最高全點8%回饋及「CITYLINK」購物享全點6%回饋，另搭配指定銀行疊加優惠，優惠千點回饋輕鬆拿！

跨年夜Happy Hour回饋派對倒數計時！2023年12月31日晚上19:00~2024年1月1日早上05:00，合作通路（除全聯場域、大潤發等場域外皆適用）消費不限金額，使用全支付付款即享筆筆全點24%回饋，最高獲得全點88點回饋！

歡喜迎龍年「環台大撒幣」進入第四站，2024年1月1日~1月31日，將橫掃雲林、嘉義、台南狂撒回饋，不限消費金額，筆筆享全點20%回饋，單筆最高全點50點，每人最高回饋全點200點，數量有限，送完為止！

愛吃火鍋的消費者，2024年1月1~1月31日攜手六大鍋物品牌推出優惠，「聚 日式鍋物」、「青花驕 麻辣鍋」、「和牛涮 日式鍋物放題」、「嚮辣 和牛麻辣鍋」、「尬鍋 台式潮鍋」、「旬嚐 精緻鍋物」六大鍋物品牌消費筆筆回饋，單筆最高全點150點，最高可獲得全點300點！

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