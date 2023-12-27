受不了選舉宣傳車噪音　彰化二水中年男發射BB彈被聲押

▲彰化一名男子受不了選舉宣傳車噪音射擊BB彈被聲押。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰進入白熱化，不分藍綠陣營選舉宣傳車及戰車在街道大放送，彰化二水鄉1名年約50歲謝姓鄉民，已經被噪音轟炸到受不了，多次拿出空氣槍對空射擊BB彈，宣傳車駕駛嚇得報警，今(27)日警詢後依反覆實施恐嚇危害安全罪嫌移送，經檢方偵訊後，稍早向地院聲請羈押。

彰化地檢署表示，謝男於今年12月間，多次在其二水鄉住處門口，持空氣槍，等待某組總統及立委候選人聯名競選宣傳車行經住處門前時，對空射擊發射BB彈、並持空氣槍對準宣傳車行經路徑比劃，此種恐嚇行為導致致駕駛心生畏懼。

全案經彰化縣警察局田中分局報請檢察官偵辦，由檢察官陳顗安指揮，於今日12月26日持搜索票搜索拘提，扣得犯案用經鑑定無殺傷力之仿真空氣槍1枝，經檢察官訊問後，認有反覆實施恐嚇危害安全犯罪之虞，依刑事訴訟法第101條之1預防性羈押規定，諭知向法院聲請羈押。

檢察長張曉雯強調，本署對暴力介入選舉之行為絕對零容忍，目前距投票日僅剩16日，各候選人競選活動也將陸續展開，呼籲民眾對於選舉活動之參與及訴求，務必保持和平理性，絕不容許任何暴力行為，造成他人生命身體之危害、社會不安及選舉不公。本署也將與「警、調、廉、移」查察團隊，共同維護選舉期間之治安，讓選舉活動順利完成。