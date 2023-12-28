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整治水里鄉秘境益則坑　林保署南投分署獲公共工程金質獎

▲林業保育署南投分署治理工程獲第23屆公共工程金質獎優等獎，圖為食蟹獴使用動物通道之情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署治理工程獲第23屆公共工程金質獎優等獎，圖為食蟹獴使用動物通道之情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署辦理之「111年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程」，因兼具生態保育、融合當地景觀及河岸治理之功能，獲得「第23屆公共工程金質獎」水利類第5級「優等獎」肯定。

行政院公共工程委員會於26日辦理頒獎典禮，林保署南投分署說明，該整治工程位於水里鄉民和村益則坑溪，因土砂沖淤失衡，流路擺盪造成縱橫向沖刷，既有構造物多處淘空，影響下游安全；工程完工後藉由改善系列固床工，並加入河道深槽低水流路，營造縱橫向通道，擴大魚類、兩爬類及哺乳類等活動空間。

▲▼連續S型階梯式蓄水機制，無論溪水豐枯，仍可確保魚類上溯無虞；。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼連續S型階梯式蓄水機制，無論溪水豐枯，仍可確保魚類上溯無虞；迂迴式嵌石固床工，串聯水域棲地。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署治理工程獲第23屆公共工程金質獎優等獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，益則坑舊名齷齪坑，緊鄰溪邊的益則路總長大約5.5公里，可通往日月潭慈恩塔；該工程保全對象除下游民和社區，水里鄉公所也相當重視這條具觀光潛力價值的路線，故承租管理親水區，該分署同時規劃1公頃的生質能源循環利用示範區，觀光產業及林業經營場域都很集中。

▲林業保育署南投分署治理工程獲第23屆公共工程金質獎優等獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，該得獎工程係以輕量治理節省經費，已歷經數次颱風豪雨考驗，依然安全無虞，所設置的水域、陸域通道讓動物的通行不受阻礙，也有效的連結森林及溪流的環境；該分署也邀請在地民和社區共同巡護監測水域及週邊的植生造林，以及推廣林業剩餘資材利用及林業活化永續經營的工作，達到多元固碳、淨零碳排的最終目標。

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