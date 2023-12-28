品味南投農產品電商平台上線　明年1／25前註冊會員即享優惠

▲由南投縣政府輔導認証的「品味南投」農產品電商平台正式上線開賣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由南投縣政府輔導認証的農產品電商平台「品味南投」25日正式上線開賣，為爭取年節消費、開拓市場，縣長許淑華表示即日起至113年1月25日止，註冊加入會員可享「開賣四重送」：立即贈100元購物金、滿額999元免運費、結帳輸入優惠碼Nantou66折100元（限量30組）、「滿額2000元再抽600元購物金」。

許淑華當天也在「品味南投」下第一筆訂單，購買南投縣農產運銷公司的香腸禮盒，南投縣農會曾總幹事明瑞也下訂購買南投茶經禮盒；縣府同時邀請通過認證的「品味南投」產品在會場設攤，許淑華引導楓康、全家、新東陽等通路代表巡禮，希望透過各通路業者幫忙，為南投農產好物創造商機，也為農民帶來收益。

許淑華表示，南投有很多優質農特產品、休閒農業區，為建立品牌形象，縣府過去2年來輔導縣內農特產品取得「品味南投」標章認證，至今計有59家、141件產品獲得認證，也和網路等業者合作建構電商平台，並邀請產、官、學界專家組成推動委員會，建立認證機制。

全家便利商店全網行銷總經理林志清、楓康超市協理林明圖、新東陽協理陳桂鳳等人表示，品味南投是在地品牌，希望透過通路媒合，一起將南投優質農特產品介紹給消費者；在地超市楓康也會將品味南投的產品導入店面販賣，配合團購一併推出。

「品味南投」認證產品，包含「品味農產品」、「品味加工好物」、「品味生活好物」、「品味文創工藝」及「品味農遊」等五大類，通過縣府審查認證之農特產品，均貼有專屬蝴蝶意象的認證標章，歡迎民眾上網（https://tastingnantou.shoplineapp.com/）瀏覽並下單採購，支持南投優良農業產品。