元智電機系張志豪教授　榮膺獲先進材料界最高榮譽IAAM會士

▲元智大學電機系張志豪教授(右二）與AI中心團隊成員。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學電機工程學系張志豪特聘教授獲國際先進材料學會(International Association of Advanced Materials, IAAM)授予會士證書(Fellow of IAAM)，表彰他於有機電子領域的卓越研究成果與貢獻。張教授於今年11月於瑞典的IAAM 先進材料講座中發表「革新串聯式有機發光二極體：將電致發光性能提升至新高度」。

國際先進材料學會(IAAM)成立於2010年，總部位於瑞典，致力於應用先進材料，尋求全球問題的卓越解決方案，該學會擁有來自全球超過100個國家的上萬名會員，該協會致力於促進材料領域研究人員的互動交流，並秉承「推動材料向全球卓越發展」的目標，致力於促進先進材料科學、工程和技術，尋找解決全球問題的解決方案，聯合國已認證該學會在應對氣候變遷方面的努力符合永續發展目標。

▲張志豪教授榮膺先進材料界最高榮譽IAAM 會士。（圖／元智提供）

張志豪教授長期致力於發展有機光電半導體元件及其應用，包括新穎材料、元件設計、物理特性的研究和探討，透過建立並整合各種技術以提升元件效能，近期，他專注於開發高效能可撓式串聯元件，以滿足市場對各式柔性顯示、照明及醫療光源的需求。

此外，張志豪與多國頂尖化學及元件工程專家組成研究團隊，建立緊密與深化的交流合作，持續保持在材料發展和元件設計技術的領先地位。張教授已發表超過百篇SCI高質量論文及多篇專利，論文引用指標的h-index為38，研究成果豐碩，曾獲國科會工程科技推展中心優良論文獎、元智大學傑出研究獎、有庠傑出教授獎等多個獎項。

IAAM Fellow表彰在材料科技領域做出顯著貢獻的研究人員或科學家，該學會的委員會通過可靠且知名的科學資料庫嚴格審查候選人，重點評估其在近期材料科技領域的重要研發成就，獲得推薦的候選人將由學會審查後，頒發IAAM Fellow榮譽給傑出研究學者。