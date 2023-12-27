台灣女力分享　她曝「三聲道」讓蕭美琴一頭烏黑拼出了白髮

▲週三青年日邀請6位女力，與青年們分享她們的「HerStories」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統與立委大選即將進入最後倒數兩週，根據中選會統計，本屆女性候選人比例達34.5%，除了是歷年最高，同時也是首度突破三分之一。身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，2020年時，台灣女性國會議員佔全體41.59%，超越瑞士成為世界第16名，是亞洲第一，去年九合一選舉女性當選佔比更是創近20年新高，顯示台灣在公共事務領域的性別平權進步。

董思齊是在Y’s Day「週三青年日」27日晚間舉行的青年面對面座談，做上述表示。受邀參加這場主題為「HerStories：看見台灣的『好』路——選『好』的人，走『好』的路」座談的來賓，還包括國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺、人間魚雜誌發行人許麗玲、展晟照明集團南部事業處總經理黃真瑋、中山大學物理系博士後研究員 蔡安理、《幸福路上》導演宋欣穎，以及全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴。

國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺指出，台灣女力在亞洲名列前茅，女力是普世平等價值的展現，也是國家社會進步的動力，今晚的座談活動邀請到台灣科技、創業、文化傳媒、國際等不同領域的女力，從不同面向分享她們如何聽從自己內心的召喚，釋放與生俱來的力量，克服困難，化為更大的影響力，不管是轉化文化符碼治療人心、接班挑戰中創造佳績、在星空與黑洞中尋找自己的聲音、深入挖掘女性題材電影，或是架起台灣與美國之間的橋樑，這些精彩人生都是台灣女力的見證，讓我們在女力中看見更「好」的台灣。

人間魚雜誌發行人許麗玲說，女力讓人看見世界的另一面，她早前在法國留學時就已經研究台灣民間道教信仰，在大學任教後又帶著探索和研究的心情，創辦雜誌。

許麗玲以本期「女力從政」訪問的吳音寧為例指出，吳音寧雖因擔任北農總經理而不斷被污名化，但卻能一笑置之，或許是因為能力極強，不擔心空穴來風的批評，但她帶領一個又一個年輕人回到溪洲，做事不具名，出事一肩扛，以「革命少女」的精神，盡全力去安頓故鄉的土地和人，已展現無畏強權的女力精神。

▲國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。

▲人間魚雜誌發行人許麗玲。

▲展晟照明集團南部事業處總經理黃真瑋。

展晟照明集團南部事業處總經理黃真瑋在分享自己從政治學領域出發，轉身投入照明企業的心路歷程時表示，展晟照明企業由她的母親創立，是女力的傳承，上一代女性領導者的特色是責任感強，很會照顧員工，而這一代則擅長較柔性有同理心的合作領導，例如，她成立的「照明新世代學院」，是透過與經銷商共同學習如何面對中小企業接班、數位轉型等問題，來建立顧客關係，3年來已有1、2千人次參與。無論是企業經營或公共事務參與，「共好共榮」都是她不變的初衷。

《幸福路上》的導演宋欣穎談到在創作和宣傳電影過程中學到的寶貴經驗時表示，美國電影學校老師告訴她，拍好電影只要回答3個問題：「妳是誰？妳從哪裡來？妳有什麼特別的故事？」因此，她根據自己「不會講父母的語言」的童年，創作出獲獎連連的《幸福路上》腳本。後來電影進入奧斯卡短名單，她到美國洛杉磯宣傳拉票，卻發現「奧斯卡就像選里長」，出身選舉氛圍濃烈的台灣，她立刻抓住拉票的關鍵、就是標榜自己的特殊性：宋欣穎是來自亞洲第一個選出女總統的國家——台灣——的女導演，也讓奧斯卡投票委員留下深刻印象。

▲《幸福路上》導演宋欣穎。

中山大學物理系博士後研究員蔡安理全場用台語來分享經驗，她說，一個語言如果是在正常國家中跟民眾社會一起成長，理當能在所有場合講述世間萬物；然而台灣受到過去抑制性的「國語政策」影響，詞語沒有跟上時代，且民眾普遍認為「台語不能拿來講科學，是過時、上不了檯面的語言」。為了扭轉這樣的局面，蔡安理主動爭取將NASA科普網站APOD翻譯為台語版，並在師範大學地球科學系開設以台語授課的「台語天文學」，期望在推廣天文知識的同時，也能打破社會對台語的刻板印象。

▲中山大學物理系博士後研究員蔡安理。

▲全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴。

全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴以海外多年觀察指出，隨著民主化的過程，特別是總統蔡英文執政後，台灣的國際能見度大開，這是因為全世界台灣人的共同努力，為這個國家奮鬥，讓「台灣」這個品牌躍上國際舞台。

陳桂鈴在分享台美關係時也透露，前駐美大使蕭美琴剛到美國時有一頭烏黑秀髮，但離任時已夾雜著許多白髮，這是因為她在美國不斷地利用自己的「三聲道（英語、國語、台語）」優勢，為台灣的外交打拚。蕭美琴率先在雙橡園打造戶外平台，在疫情期間積極邀請各國外交人員喝咖啡，建立關係。在疫情最嚴峻的時候，台美之間的好交情讓台灣可以破格取得疫苗，蕭美琴動用人脈，在美國的假日期間緊急找來工人，拜託他們點交、封裝、打包要送往台灣救命的疫苗，也讓外館人員留下終身難忘的回憶。

▲台灣智庫副執行長董思齊。

台灣智庫副執行長董思齊也指出，過去許多被認為是「男性專門」的領域，也有愈來愈多台灣女性嶄露頭角。例如，今年金馬獎最佳攝影獎得主余靜萍、國際棒球主審裁判劉柏君等，但即便台灣女性在各專業領域表現傑出，仍有候選人與政黨持續發表對於女性的歧視言論，否定女性作為獨立主體的身分，僅當成男性主流社會的附屬品，成為台灣性別平權道路上仍需努力的現象。

董思齊強調，性別僅是每個人身分特徵的一部分，不應該被當成判斷能力高低的依據，女性對於公共事務的參與，創造了台灣穩健向前的力量，希望青年朋友們能一起看見台灣的「好」路，一起選「好」的人。