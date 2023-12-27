台中分署法拍1／2登場　奧迪稀有休旅RS Q8、瑞典坦克超吸睛

▲台中分署法拍1/2登場，當天將拍賣4輛歐洲車款，包括稀有奧迪Q8以及瑞典Volvo油電混合車。（圖／台中分署提供）



記者游瓊華／台中報導

法務部行執行署台中分署明年1月2日上午10點將舉行法拍，這次將有車市少見的2021年式奧迪RS Q8 Quattro、賓士C200以及VOLVO油電休旅車等，另外還有電腦主機螢幕及TRX波場幣1萬1900顆、USDT泰達幣約6000顆等虛擬貨幣等。

台中分署指出，這次共法拍4部歐系車輛，包括奧迪2021年式RS Q8 Quattro性能休旅車，里程數僅2萬6000多公里；德國賓士2019年式C200四門轎車，里程數僅有2萬9千多公里；以及「瑞典坦克」、2019年VOLVO V60 T5 AWD旅行車及2022年XC90 Recharge T8插電式油電休旅車等。

台中分署提醒，由於4部遭法拍車輛皆為歐系豪華名車，車價較高且訂有底價，為維持拍賣現場秩序，並避免圍標、棄標之情事發生，到場欲參與競價的民眾需於登記時先繳交新台幣30萬元的保證金支票，才能領取號碼牌參與喊價。

除了四部名車之外，還有電腦主機螢幕及TRX波場幣1萬1900顆、USDT泰達幣約6000顆等虛擬貨幣，有購置電腦設備需求及想投資虛擬貨幣的民眾亦可屆時到場競價搶便宜。