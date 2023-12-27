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大陸 大陸焦點 特派現場

2名小姨子遭性侵虐殺亡！姐夫被當凶手　「服刑21年後」獲判無罪

▲▼內蒙古一男子被冤判後入獄21年。（圖／翻攝自中國青年報）

▲周永剛（右）和代理律師。（圖／翻攝自中國青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區赤峰市巴林右旗大板鎮一對18歲的姊妹邵佳、邵靈，1988年7月1日傍晚在村外的草原遭性侵殺害。時年18歲的同村青年周永剛因為第一個發現屍體，就慘被公安機關認定為犯罪嫌疑人，此後入獄服刑了21年。近日，該案重審，認定周永剛無罪。

據《九派新聞》報導，「案發時我是18歲小夥，我今年已經53歲，我的整個青春都耗在監獄裡了」，周永剛表示，1988年他與同村妻子結婚。同年7月，妻子的兩個堂妹去草場挖草藥被人性侵殺害，2人均為17、18歲，周永剛因首先發現屍體被懷疑。

事發當時，他還勸阻親屬不要上前，要保護現場，但警方事後卻向周永剛的岳父表示，「你女婿嫌疑最大，那麼多人找了那麼長時間，都沒先找到，唯獨他先發現了，他這個嫌疑排除不了。」

▲▼內蒙古一男子被冤判後入獄21年。（圖／翻攝自中國青年報）

▲案件事發地35年後。（圖／翻攝自中國青年報）

1個多月後，周永剛被警方逮捕，後被判死緩，至2009年12月出獄，實際服刑21年4個月零4天。

對於案件偵查階段自己先是否認後又認罪，周永剛認為有罪供述是屈打成招。他表示，自己在監獄服刑時曾用掃帚枝扎破手指寫血書，委託獄友帶出去交給檢察院，「後來法院說遺失了。」

1991年至1992年，周永剛和父母曾要求重新申請鑑定。對此，警方在法庭上稱，提取的死者分泌物證據因為搬家丟失。父親期間不斷為兒申訴，直至離世。妻子也始終相信他，獨自撫養女兒不離不棄。

20日，內蒙古自治區高級人民法院開庭再審周永剛強姦、故意殺人案，審理結果為撤銷原裁定，宣判其無罪。

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