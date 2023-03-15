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男「被判400年」冤案曝！已蹲苦牢34年　檢察官認：就是要他關到死

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州1988年一名23歲男子因涉嫌武裝搶劫案被捕，檢方對他求處825年重刑，最終法院則判處400年有期徒刑。檢察官當年還說，沒有求處無期徒刑就是不想給他假釋機會，要讓他「關到死」。當局近年重新調查發現，男子極可能被錯誤指認，終於在坐了冤獄34年後，法院改判他無罪，現年57歲的他重獲自由。

▲▼美國佛州57歲男子關了34年冤獄後終於證明清白，被改判無罪後獲釋。（圖／翻攝自推特@tvradiocnb）

▲美國佛州57歲男子關了34年冤獄後終於證明清白，13日被改判無罪後獲釋。（圖／翻攝自推特@tvradiocnb）

根據美媒abc與CBS報導，佛州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）西郊1988年6月19日發生搶案，據信有2名男嫌持槍搶劫一對男女，並且偷走受害人的車輛，當時年僅23歲的霍姆斯（Sidney Holmes）誤被指控是接應嫌犯逃亡的司機，無辜遭警方逮捕。

然而，至今這2名嫌犯仍身分未明，霍姆斯卻因為有過前科被視為慣犯，檢方對他求處825年重刑，1989年4月法院判處他400年有期徒刑。負責此案的檢察官馬格利諾（Peter Magrino）當年指出，求處這麼長的刑期就是為了「確保他在活著的時候不會被放出來」。他還說，沒有選擇無期徒刑是因為，這樣一來，霍姆斯只要關25年就能假釋了。

霍姆斯2020年向佛州布洛瓦郡（Broward County）檢方定罪完善小組（Conviction Review Unit）提交申請，宣稱自己是無辜的，當局因此重啟調查。結果發現，最初目擊者指認的證詞很有可能是錯誤、缺乏科學根據的，霍姆斯開的車與搶匪座車之間的關鍵性差異也被忽略。

經審查，獨立調查小組6名成員中有5人投票同意，霍姆斯是無辜的，定罪應該立即撤銷，搶案的2名受害人也都認為霍姆斯應該獲釋。最終，霍姆斯關了34年冤獄後於3月13日被改判無罪並重獲自由，他與家人感動重逢後受訪表示，他無法用言語表達極其激動的心情，但他的宗教信仰讓他「不抱持仇恨」，只想著要繼續前進。他補充，現在想做的第一件事就是去吃點東西。

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