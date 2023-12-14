議員控幼生遭拖行倒立涉虐童　教育局調查翻案：肌肉訓練課程

▲北市教育局公布明倫非營利幼兒園涉虐童案調查結果，認定沒有不當對待。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨台北市議員陳怡君日前舉行記者會，以陳情民眾所拍攝的影片，指控明倫非營利幼兒園老師涉不當對待2名學童，出現拖行幼童、使幼童倒立、小牛推車等動作，質疑有虐童之嫌。台北市教育局今公布調查結果，認定老師行為是根據醫療院所評估進行的肌肉訓練課程，「非屬」不當對待，不構成違法。

北市教育局邀集律師、教保與特教專業人員等組成調查小組，經過一個多月的調查與審議，今公布調查結果，此案2名幼生其中一人為特教生，依個案評估報告提供體能活動增加肌肉張力，另一位幼生經醫療院所評估，可透過一些本體覺動作增強孩子提升幼生專注力及學習穩定性。

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北市教育局指出，涉案2位老師是根據孩子醫療院所的評估報告，跟特教巡迴輔導老師及家長透過會議討論如何協助孩子，並給予適合2位幼生個別化的大肌肉訓練課程，因此，調查結果並非有不當對待情事，也不構成違法事件，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法第20條第6款結案，此外，此案家長均相當感謝老師對孩子的用心。

教育局表示，0-6歲是孩子的發展黃金期，北市教保服務機構在孩子進入幼兒園時，都會透過兒童發展篩檢和多元評量方式，找出幼兒優勢與弱勢能力，也會將篩檢結過通知家長，了解孩子發展狀況，目的即為希望在孩子發展黃金期，讓發展遲緩孩子能得到適性的早療發展訓練，積極幫助孩子的發展迎頭趕上。