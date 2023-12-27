南韓向美國增購20架F-35A隱形戰機　應對北韓軍事威脅

▲南韓此次引進的20架F-35A戰機若是在2027年投入部署，南韓空軍將擁有59架F-35A戰鬥機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓防衛事業廳（DAPA）27日表示，在與美國政府磋商之後，美韓已於12月8日簽署合約，增購20架隱形戰鬥機F-35A，以強化應對北韓軍事威脅的能力。

韓聯社報導，南韓在美國政府今年9月批准軍售案之後，簽署購買美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）設計生產的隱形戰鬥機F-35A的合約。F-35A具有高性能雷達與隱身能力，可在不被敵方發現的情況下進行遠程戰略打擊，攻擊敵方中心位置，是南韓軍隊的核心資產。

防衛事業廳指出，新引進的F-35A戰機較目前使用中的機型具有更強的威脅應對能力、安全能力以及武器運作能力，其內部武器搭載能力比前一款提升1.5倍，可搭載GBU-56制導炸彈等新型武器。

南韓空軍自2019年至2022年共購買40架F-35A戰機，現階段擁有39架，其中一架與飛鳥相撞之後迫降，因修理費用太過昂貴淘汰。南韓防衛事業廳此次引進的20架F-35A戰機若是在2027年投入部署，南韓空軍將擁有59架F-35A戰鬥機。