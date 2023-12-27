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整形醫麻醉性侵女病患！手機搜出大量「私密處偷拍」　逾10人受害

▲▼隆乳、整形手術、手術、開刀、隆胸。（示意圖／CFP）

▲ 整形醫院男性院長涉嫌性侵及偷拍10幾名女病患。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾8月發生震驚社會的死亡車禍「狎鷗亭勞斯萊斯事件」，一名男子施打俗稱「牛奶針」的異丙酚（Propofol），在恍惚狀態下駕車撞死行人，警方追查藥物來源中卻牽扯出案外案，發現開藥給他的男醫師涉嫌性侵及偷拍10幾名女性患者，一名受害者甚至因此試圖輕生。

綜合《韓聯社》、Edaily等韓媒，一名20多歲申姓男子今年8月2日駕駛一輛勞斯萊斯，在首爾地鐵狎鷗亭站附近衝上人行道，撞死一名20歲女性行人，檢查發現他上路前曾在一家整形醫院施打牛奶針，該院40多歲廉姓院長因此被控違反《麻藥類管理法》。

廉男在江南狎鷗亭開業，涉嫌向患者提供非治療用途的異丙酚，且偽造申男診療紀錄，得知申男撞死人後更是直接刪除紀錄滅證。首爾警察廳毒品犯罪搜查隊26日說明，已經聲請羈押廉男。

且警方扣押廉男手機進行鑑識後，竟在手機裡發現大量偷拍女性私密處的影片，拍攝時間在去年1月至今年10月之間，多達逾10人受害。

專門講解犯罪、時事的南韓百萬YouTuber「Caracula」26日直播爆料，多名受害者向他舉報，廉男會在女性患者施打麻醉類藥物，進入睡眠麻醉狀態下，脫下她們的衣服後以手機拍攝私密處，或是拍下用自己的身體部位頂女病患臉部的影片。

警方已在廉男手機中找到上述影片資料，正比對醫院患者名單和影片中受害的女性，聯絡她們接受調查。Caracula透露，其中一名受害者得知自己遭到偷拍後，因不堪龐大壓力曾企圖輕生，所幸被家屬發現後撿回一命。

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