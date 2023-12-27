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北韓勞動黨八屆九中全會開幕　金正恩盤點「今年榮耀瞬間」

▲▼北韓從26日起召開勞動黨年末全員會議，金正恩出席。（圖／路透）

▲北韓從26日起召開勞動黨年末全員會議，金正恩出席。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

轉眼間又即將揮別過去、迎接嶄新的一年。在今年，北韓（朝鮮）成功發射軍事偵察衛星，對於提高核武與導彈技術有所助益，且北韓也與俄羅斯展開多方面的合作。為此，北韓最高領導人金正恩在全員會議上強調，今年是「充滿變革」的一年，細數今年所達成的政績。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓從昨（26）日起便在朝鮮勞動黨中央委員會總部大樓召開第8屆第9次的全員會議擴大會議，屬於年末性質的全員會議，由金正恩出席，檢討今年度黨與國家政策的執行狀況。

金正恩對於2023年達成的成果給予高度肯定，稱今年度是「充滿偉大變革的一年」，原因是今年無論是提升國力、亦或宣揚國威，在共和國（指北韓）的發展上留下光榮的印記，尤其是在社會主義建設、強化國力發展等各方面達成的勝利。

報導指出，金正恩在全員會議上提到北韓國內人民經濟的發展指標，並針對黨建設、國家主權活動、政治、國防、外經等領域所達成的新變化與進展進行評估；另外，還選定明年度國家預算案、如何強化目前黨的領導能力等6大主要議題為檢討事項。

除了金正恩以外，內閣總理金德訓、最高人民會議常任委員長崔龍海、勞動黨書記趙甬元、國防相姜順南、勞動黨中央委員會農業部部長李哲萬。

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