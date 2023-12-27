國三生身中10刀亡　王婉諭：台灣不能繼續在悲劇中才嘗試改變

▲國中生遭割頸一案，引起社會譁然。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

新北市一名國三生遭同學攻擊送醫不治，家屬今晚赴學校進行招魂儀式。時代力量立委王婉諭說，自她投入立法院這四年來，多數心力都投注在完善社會安全網，因此，她也非常清楚，這張網子仍有許多漏洞，台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐，對於每個因此破碎的家庭來說，這條路真的走得太慢了、太痛苦了。

王婉諭表示，受害少年不幸離世，這是一場誰都不願意見到的悲劇。就她初步的了解，目前新北犯保已經和家屬取得聯繫，家屬假設有任何我能協助的地方，她也一定會用盡全力。

王婉諭指出，這起案件發生在校園中，又是多數同學仍在上學的狀態，會造成旁觀者非常大的心理創傷。此刻的要務，是讓校園的心理輔導機制展開全面的協助，穩定校園中親、師、生的心理狀態。

王婉諭說，這樣的校園案件，最讓人擔心的，就是後續的模仿效應，媒體應停止過度描繪案件細節、手法的報導模式，讓社會產生恐慌，更讓家屬受到二度傷害。同時，她要呼籲教育部，應積極督促全國各校的心輔系統，提供必要的協助。

王婉諭提到，應避免對於社會任何特定族群，進行標籤化的指控，這並無助於案件發展，也無法讓社會變得更加安全。投入立法院這四年來，她將多數心力都投注在完善社會安全網，因此，她也非常清楚，這張網子仍有許多漏洞，其中，校園三級輔導人力的持續缺額，更是她一次又一次，反覆提出的警訊。尤其近年來校園霸凌、校園安全的問題變得非常複雜，跟過往的樣態大不相同。在社群媒體分眾化的趨勢下，更導致孩子們可能從各種管道接收到不適當的資訊，這是政府、社會、家庭、校園，都必須要一起解決的問題。