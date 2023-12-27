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社會 社會焦點 保障人權

檳榔攤當據點強索保護費　警逮7人！搜出《好主管要學黑道老大》

記者林東良／台南報導

總統立委選舉投開票日僅剩18天，在12月26日由台南地檢署指揮台南市警二分局等單位，針對平日在中西區以檳榔攤為據點之不法暴力組織分子，展開拘捕掃蕩行動。

▲台南地檢署指揮台南市警二分局等單位，26日針對平日在中西區以檳榔攤為據點之不法暴力組織分子展開拘捕掃蕩行動，警方查獲7人到案，檢方訊後聲押6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署指揮台南市警二分局等單位，26日針對平日在中西區以檳榔攤為據點之不法暴力組織分子展開拘捕掃蕩行動，警方查獲7人到案，檢方訊後聲押6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

26日上午6時許，員警兵分多路執行搜索拘提組織成員之檳榔攤據點、住處等10處，將郭姓男子為首等組織成員7人拘提到案，並就其等以恐嚇、暴力手段對業者等收取保護費不法行為收網調查，全案調查後依涉嫌組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管理條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經檢察官連夜複訊，並向台南法院建請聲押郭嫌等6人，在選前澈底瓦解該暴力組織，有效淨化選前治安環境。

▲台南地檢署指揮台南市警二分局等單位，26日針對平日在中西區以檳榔攤為據點之不法暴力組織分子展開拘捕掃蕩行動，警方查獲7人到案，檢方訊後聲押6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方在多月前獲報以郭姓為首之暴力組織，平日在中西區某檳榔攤為據點，並以收取保護費為由，向北區、中西區等遊戲場業者、計程車司機等每月收取萬元之保護費，並以球棒、辣椒水等糾眾恫嚇被害人順從。

案經第二分局迅速展開調查，掌握具體犯罪事證及組織成員後，報請台南地檢署檢察官廖檢察官羽羚指揮偵辦，於12月26日拂曉展開拘捕行動，兵分多路分赴中西區、東區、北區、新市區、歸仁區，將35歲郭、鄭、楊、康、張、高、蔡等7嫌緝捕到案，並經檢察官聲押6人（法院審理當中），起獲不法所得20餘萬元、帳冊及犯案工具之空氣槍（1把）、鎮暴瓦斯槍（1把）、開山刀等各類刀械6把、棍棒、辣椒水（3瓶）、組織服裝等物品。

▲台南地檢署指揮台南市警二分局等單位，26日針對平日在中西區以檳榔攤為據點之不法暴力組織分子展開拘捕掃蕩行動，警方查獲7人到案，檢方訊後聲押6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局表示，台南市絕對是一個最安全宜居樂遊之城市，也深獲全世界遊客喜好前來旅居遊玩，斷不容許有擅結不法組織來欺壓善良百姓、收取保護費等不法行為。本次即時掃蕩瓦解暴力組織，以「斷金流、刨根、溯源」強力掃蕩手段除惡務盡、打擊不法，如有民眾受有任何不法之侵害，均可與本分局偵查隊來聯繫。在總統立委選舉期間，警方也將持續來掃蕩暴力犯罪，以維護社會治安環境。

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