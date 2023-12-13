台南釣蝦場KTV包廂鬥毆　只為百元債務！噴辣椒水還亮刀...6人被逮

記者林東良／台南報導

網傳台南市北區育賢街1處釣蝦場KTV包廂，11月25日晚上發生暴力衝突，影片中有人噴辣椒水、砸酒杯還有人疑似持有刀械，台南市警五分局指出，本案發生在11月21日，但至今未接獲報案，警方已掌握6名涉案人身分，並通知相關當事人到案說明釐清，全案將依社會秩序維護法及少年事件處理法偵辦。

▲台南市北區育賢街1處釣蝦場KTV包廂，11月21日晚上發生暴力衝突，警方傳喚6人到案釐清，並優勢警力實施擴大臨檢，淨化治安。（圖／翻攝自社會事新聞影音、記者林東良翻攝，下同）

台南市警五分局副分局長陳柏宇說明指出， 經查黃姓少年與多名友人，11月21日晚間在釣蝦場附設的KTV包廂唱歌，因黃姓少年與盧姓少年有數百元借貸糾紛，雙方一言不合引發口角衝突，過程中盧姓少年持辣椒水噴灑，在場的黃姓男子丟擲玻璃杯及亮出疑似刀具，所幸無人受傷。

警方強調，案發時五分局未接獲報案，於獲悉影片後，迅速深入追查，已掌握涉案人身分，並已通知6名當事人到案說明釐清，全案依社會秩序維護法及少年事件處理法究辦。

陳柏宇副分局長說，五本分局已將該場所列為治安顧慮場所，於12日深夜由五分局陳分局長親率優勢警力實施臨檢，有效淨化治安環境。