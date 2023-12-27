福島核廢水今年產生量「比去年減少20%」　日本估15至19年排放完畢

▲福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本2011年3月11日發生規模9的大地震，不僅引發巨大海嘯，甚至導致福島第一核電場爐心熔毀，當局決定引進大量海水冷卻爐心，冷卻水與流入建築物的地下水、雨水混合後產生大量核汙染水。不過，隨著今年8月開始排放核汙染水，今年新產生的核廢水比起去年還要減少20%，預估最快15至19年後可以排放完畢。

日媒《東京新聞》引述東京電力公司資料指出，今年度平均每天所新產生的含氚元素「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）為75公噸，相較前一年還要再減少20%，由於福島第一核電廠24小時淨化處理核汙染水的進度不停歇，因此核汙染水與核處理水的產生量幾乎相同。

東京電力公司預估，至2025年以前平均每天所產生的核汙染水量將可以控制在100公噸以下，當局更計畫在2028年度以前控制在50至70公噸之間。

東京電力公司自從今年8月24日開始執行第一波核處理水排海計畫後，至11月20日為止分成3個階段、一共處理了2萬3000公噸的核處理水；而假設今年並未執行排海計畫，則今年度所產生的核汙水量為2萬7000公噸，不僅比去年直接減少7300公噸，更是2017年的4分之1。

報導以今年度的核處理水排海量去做計算，假設東京電力公司一年將10至12萬公噸的核處理水排放入海，而一年內新產生3萬公噸上下的核汙染水（流入建築物的冷卻水、雨水、地下水），則每年共可減去7至9萬公噸的核處理水，目前存放在福島第一核電廠儲水槽的核處理水為132萬公噸，則預計往後15至19年以內可將核處理水全數排放完畢。

至於殘留在核處理水的氚元素，東京電力公司原本計畫每年的排海量為22兆貝克以內，考量到氚的半衰期為12年，未來一旦氚的濃度降低，則核處理水的排海量將會往上調整，因此原本東電計畫在2040至2051年內全數排放完畢，未來有可能提前至2035至2039年以內。

不過報導也強調，未來若無法阻止福島第一核電廠內的核汙染水增加，則排海計畫將會持續進行。