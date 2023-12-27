男大生持彈簧刀殺紅眼！人妻跌倒被背捅8刀亡　法院：死刑

▲33歲的人妻在逃離中跌倒，被凶手捅刺背部死亡。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東一名男大生因犯下盜竊罪被休學，心生不滿持刀攻擊人，造成1死6傷。此案26日一審宣判，該男大生被判死刑，並賠償受害家屬4萬8千多元（人民幣，下同，約新台幣20萬元）。不過，受害家屬對此判決表示不滿，「一個年輕且活生生的人最後就被定義成這個價值。」

據《紫牛新聞》報導，山東科技大學的付姓大學生今年4月19日，因犯盜竊罪被辦理休學後心生不滿，用在網路購買的刀具，在山科大北門公車站附近無差別行凶傷人，導致多位市民及學生受傷，最終致1死6傷。

遇難者家屬表示，凶手當庭表示上訴，並稱不會賠償受害者家屬，「他依然是不認罪悔罪，態度傲慢。距離上次開庭見他，感覺他還長胖了些。從案發到現在，他們沒有一個人來給我們道過歉。」

青島市中級人民法院認為，付男在案發後未真誠認罪悔罪，相關情節不足以對其從輕處罰；該辯護意見不成立，不予採納。一審判決結果顯示，行凶者付男被判死刑，並對受害者家屬做出經濟賠償4萬8232.8元。

受害者丈夫葛先生表示不滿，「最後只判賠了我妻子的喪葬費用4萬8千多元，一個年輕且活生生的人最後就被定義成這個價值。並且因為凶手已成年具備完全責任能力，這個錢不用他家裡賠，但他自己也沒錢，所以可能最後連一點賠償我們都拿不到。」

▼法院現場。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，33歲的受害人輝輝在事發當天，下班乘坐公車回家，抵達山東科技大學北公交站時，意外發生了。

報導稱，一名年輕男子拿著雙刃彈簧刀，對多名正在排隊上車的市民連續捅刺，隨後又衝上公交車，繼續捅刺車內乘客。現場頓時一片混亂，車內乘客紛紛下車逃離，輝輝在其中。

然而在下車後的逃離過程中，輝輝不慎摔倒在地，行凶者從公交車上跑下來後，趕上了倒地的輝輝，用刀對她背部連捅8刀。在這個過程中，還有另外數人被捅傷。

行凶者隨後跑到渭河路北側的小吃街，又朝一名女子背部連捅數刀，致其受傷；作案後，行凶者逃至附近一洗浴中心被抓獲。