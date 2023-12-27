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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「賣卵女孩」按「學歷長相」標價　打排卵針一次18到20個「挑性別」

記者魏有德／綜合報導

大陸時不時會傳出「賣卵女孩」黑色產業鏈，包括在高中或大學女廁內貼上「兼職小廣告」等手法，引起官方重視。近期，廣州番禺一家名為「幸孕星」的代孕機構，標榜賣卵、賣精、代孕等服務，遭陸媒暗訪直擊踢爆，該機構相關人員還主動提及，「全部都是灰色的，沒有合法的。」

▲廣州幸孕星醫療機構被踢爆「賣卵代孕」黑色產業鏈。（圖／翻攝七環視頻）

▲廣州幸孕星醫療機構被踢爆「賣卵代孕」黑色產業鏈。（圖／翻攝七環視頻，下同）

《澎湃新聞》報導，國家衛健委等14部門聯合發佈《開展嚴厲打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動工作方案》，將加強對互聯網上有關人類輔助生殖技術、出生醫學證明相關服務的監管。依法查處利用互聯網發佈代孕、非法買賣卵子等相關信息及廣告的違法違規互聯網站或APP。

▲廣州幸孕星醫療機構被踢爆「賣卵代孕」黑色產業鏈。（圖／翻攝七環視頻）

在《澎湃新聞》暗訪的過程中，「幸孕星」工作人員表示，買家與供卵者不見面的情況下價格為5萬元人民幣（約21萬元新台幣），假使買家對學歷及長相有要求，便要以5萬元（人民幣，下同）的基礎往上加，「見面後還可以留下對方頭髮、指甲，等到孩子生出來，可以用做親子鑑定比對。」

▲廣州幸孕星醫療機構被踢爆「賣卵代孕」黑色產業鏈。（圖／翻攝七環視頻）

該工作人員強調，女性最佳生育的年齡在20至29歲，該機構找的是20至25歲的年輕姑娘，打了排卵針後，年輕的姑娘最多可以到18或20個以上，可以挑選性別。

此外，該機構還形成一連串的黑色產業鏈，提供35歲以下代孕媽媽，持續3個月打「保胎針」，10個月要價50萬元人民幣（約216萬元新台幣），「孕媽最終可以收到35萬元人民幣（約151元新台幣）。
 

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