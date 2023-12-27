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2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲新的一年有5生肖將迎來超強運，事業起飛、名利雙收。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2023年進入最後倒數，今年把日子過得烏煙瘴氣的你，歷經事業低潮、桃花枯萎，就連健康也亮起紅燈？別再垂頭喪氣了！塔羅牌老師艾菲爾點名明年「運氣最好5大生肖」，工作運勢準備起飛，愛情滋潤滿面春風，上榜的有生肖兔、鼠、猴、豬、虎。而你準備好在新的一年一掃陰霾、脫胎換骨了嗎。

2024年運氣最好5大生肖，吉星高照、福氣滿滿羨煞旁人：

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►生肖兔：苦盡甘來

對屬兔人來說，2024甲辰年是個轉運的好年份。過去幾年中遭遇不少困難和挫折的你，將在新的一年裡收穫甜美果實，迎來各種機會和好運，無論是事業、財運、愛情或健康，都有顯著進步和改善。可以放下過去的包袱，準備迎接新挑戰和機遇，相信自己的努力不會白費，一定能魚躍龍門、實現夢想。

►生肖鼠：事業起飛

對屬鼠人而言，明年是個適合事業發展的好年份，新的一年會有很多工作及創業機會，只要把握時機就有助事業起飛，成功名聲與財富一次賺齊。此外，新的一年也會有很多學習和進修的機會，可提升自我知識與技能，增加競爭力，因此務必具備信心和勇氣，別害怕失敗和挑戰。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

▲生肖猴的能力和才華會被看見。（示意圖／pexels）

►生肖猴：功成名就

2024年對屬猴人來說是名利雙收的年份，會有很多表現自己的機會，使自身才華和能力得到認可和讚賞。新的一年也會有很多合作和交流的機會，能結交到有利於發展的人脈和資源，新的一年要有自信和保持積極，別被困難和壓力擊敗。

►生肖豬：暗合順心

新的一年對屬豬人來說是順心如意的好年，能遇到很多小幸運和喜事，不管是在工作、家庭、愛情或友誼方面都能順順利利，也會有很多享受和放鬆的機會，讓自己得到身心靈上的平衡和滿足。切記，2024年要心存感恩和時時開心，勿過度執著和計較。

►生肖虎：貴人相助

明年對屬虎人而言是貴人相助的好年份，新的一年會得到很多幫助和支持，放眼事業、財運、感情及健康都會有多位貴人出現，為自己排憂解難，也提供指導和建議。2024年榮譽與成就大豐收，讓自己的地位和聲望提升，獲得他人的尊重和信任。一定要抱持著謙虛與感恩的心，不要驕傲和自滿，才得以享受貴人相助的好運。

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