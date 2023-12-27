共享、永續的企業文化新視野，西勝時星與CAREhER平台合辦倡議活動

▲圖為國家電影文化中心。

圖、文／遠創立行銷提供

上週六（12/16）於TFAI國家電影文化中心，由「西勝時星」與CAREhER平台合作，藉引國家電影文化中心豐沛的綠藝能量，舉辦一場ESG系列倡議活動。本次活動為「幸福永續的未來-以人為本的企業文化」的第二場系列活動，以「工作場域的未來式，永續及共享意識抬頭」為主軸，匯集業界精英及跨產業講者，共同探討以人為本的企業文化發展趨勢與觀點。邀請國立臺北科技大學經營管理系陳國樑(兼任)教授、路易莎創辦人黃銘賢董事長及IKEA北亞區銷售部蘇彥羽副總監，與跨產業講者進行深度對談、激發討論，精彩內容引發現場熱烈迴響。

Louisa創辦人黃銘賢董事長在座談中談到「以台灣為起點，想做出一杯給世界喝的咖啡」理念，並分享如何與新世代人才的互動管理哲學，以及在拓展時會考量選址的交通便利性，當天以輕鬆幽默的創業故事與現場分享。

而蘇彥羽副總監分享了在疫情後企業辦公室設計的轉變，提及如何運用公共空間和彈性座位規劃，打造更具效益的新世代職場環境，從而實現以人為本的工作空間。

這場活動聚焦為「企業文化」提供新的觀點，希望能協助啟發更多企業與世界接軌，故西勝時星特地選在新莊副都心、北台灣最具國際產業群聚條件的城市，舉辦此系列倡議活動。呼應倡議講者的觀點，西勝時星不僅擁有黃金級綠建築和黃金級智慧建築（候選）的資格，更因應新世代辦公室需求，規劃了50-350坪靈活彈性的坪數配置。基地坐落在新莊副都心商道綠藝首席地段，前擁8100坪開闊公園綠意，以優勢的地段條件與彈性靈活的產品設計，協助企業打造以人為本、多元、彈性的新世代辦公室。

個案資訊

官網連結: https://www.fgrealty.tw/5gu5bv

基地位置：新莊區文藝路跟富貴路口

樓層規劃：13F／B5F

棟戶規劃：1幢，1棟，53戶一般事務所、4戶店面

坪數規劃：50坪、56坪、63坪、73坪

