BMW後照鏡沒開...警好心上前提醒　意外揪出駕駛酒駕

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局長春路派出所警員，17日執行巡邏時發現1輛BMW3系列自小客車，因為後照鏡沒有開啟，直接上路行駛，立刻上前關心，車主拉下車窗飄出濃厚酒味，警方懷疑他有喝酒，立刻要求熄火接受酒測，酒測值0.26，男子才坦承與朋友餐敘喝了2瓶啤酒，自認不會超標才開車返家。

警方調查，26歲的彭姓男子平時在餐飲業服務，17日清晨5時許，在北市中山區長安東路一段開車準備返家，但因後照鏡沒有開啟就直接上路，被長春路派出所巡邏警員發現後攔查，警方原本想好意勸導，卻發現彭男車內飄出濃厚酒味，立刻要求他下車接受檢查。

▲北市1名男子酒後開車返家，因為「後照鏡沒有開」（紅圈），被警方攔查進而聞到酒味。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時彭男在接受酒精測試，測出酒測值達0.26，當場被警方依照公共危險罪嫌帶回派出所。彭男表示，當天凌晨與朋友在酒吧聚會，當時有喝2瓶啤酒，但經過3小時認為酒測值不會超標，所以才牽車準備返家。

▲北市男子在酒吧與朋友喝酒，認為喝2瓶啤酒不會超標，當場被警方逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭男原本以為並沒有喝太多，又經過3小時已經沒有酒意，心存僥倖上路但仍被警方當場查獲，警方訊後依照公共危險罪嫌送辦。警方指出，不管喝了多少以及意識是否清醒，建議民眾在飲酒後千萬不要酒後駕車，以免造成自身以及他人困擾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。