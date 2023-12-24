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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅地震重創當地農牧業　經濟損失達23.2億元

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

▲甘肅地震導致大量災情。（圖／CFP）

文／中央社上海24日電

甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2地震，造成重大傷亡。據官方通報，截至23日上午8時，地震造成的經濟損失達到人民幣5.32億元（約新台幣23.2億元）。

綜合中新社、第一財經報導，甘肅省農業農村廳初步估算，截至23日上午8時，甘肅農牧漁業直接經濟損失人民幣5.32億元。其中，種植業經濟損失1.02億元、畜牧業經濟損失3.45億元、漁業經濟損失0.05億元、農業系統辦公用房毀損造成0.8億元損失。

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

目前甘肅省的農業農村部門正在制定中央分配1.4億元資金的使用方案，用於支援災區恢復農業生產，發揮資金使用最大效率。同時，農業農村廳相關處室和州縣的農業農村部門制定災後恢復重建計畫，確認春耕生產需求，提出各類農資和支持種用的家畜家禽補充計畫。

同時，會同畜牧獸醫部門全力進行緊急免疫、疫病監測、消毒滅源和無害化處理等工作，確保大災之後無大疫。

報導引述保險機構資料指出，截至23日中午12時，各保險機構已執行農險理賠案件98起，總賠款為36.9萬元。

另據官媒新華社微博引述甘肅省抗震救災指揮部消息，截至22日上午8時，積石山地震已造成甘肅117人死亡、781人受傷；截至21日晚間10時，已造成青海海東市31人遇難、198人受傷，並有3人失聯。

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

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