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4星級飯店床墊沾染「大片髒汙」！女客一聽經理說法氣炸

▲▼噁心房間。（圖／翻攝臉書／好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

▲女子發現飯店的床墊十分噁心，讓她氣得向經理反映。（圖／翻攝臉書／好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

記者柯振中／綜合報導

台灣國內有許多著名景點，不過因為高房價的原因，讓許多人選擇到國外旅遊。近日一名女子到苗栗旅遊，期間入住某間4星級飯店，沒想到入住以後發現，房間內的床沾染了大面積髒汙，向經理反映後，指得到「會再請清潔人員加強及注意清潔」，讓她氣得上網爆料，噁心的畫面曝光後，也讓許多民眾看呆。

這名女子在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」分享，她近日到苗栗遊玩，期間入住了某4星級飯店，沒想到入住以後，發現房間的床相當噁心，床單底下藏了大面積髒汙，讓她完全受不了，於是向飯店經理反映。

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沒想到對方接獲通知，僅告知「會再請清潔人員加強及注意清潔」，讓她感到相當憤怒，於是上網提醒民眾，若有要到苗栗遊玩，務必慎選飯店，如果真的住到同一間房間，也要檢查是否有確實清潔。

從照片當中可以看見，這張床墊上沾了黑褐色的髒汙，看起來已經存在許久，如果沒有專業的清潔工具，恐怕難以將髒汙抹除。

▲▼噁心房間。（圖／翻攝臉書／好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

▲女子發現飯店的床墊十分噁心，讓她氣得向經理反映。（圖／翻攝臉書／好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

照片掀起廣泛討論，不少民眾也傻眼直言，「感覺像陳年污漬，要洗可能很難洗掉，希望他們能夠換新的」、「天啊這個房務是有在打掃嗎？怎麼可能沒看到這麼離譜的汙垢」、「噁心應該沒做清潔，真夭壽。」

此外，也有民眾上網查詢價格，發現該飯店的房價不算便宜，落在3,000元至5,500元之間，若是花了這些錢，卻得到這種住宿品質，任誰都會感到生氣。

女子事後表示，因為入住的時候，房務人員有將棉被塞在床墊下，他們蓋棉被時將棉被拉了起來，結果床包一起脫落，才會意外發現噁心的贓物，「我也相信沒有人會無聊到去住飯店時，還要當個專業的檢查員，仔細檢查每個角落，單純提供讓大家知道此飯店此房號的清潔」，並非惡意找碴，畢竟每個人對髒汙的認知、接受程度不同。

 
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