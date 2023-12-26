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社會 社會焦點 保障人權

「同學你好，我是曹興誠」阿北險被騙　女兒報警誘逮車手

▲詐團冒用「曹興誠」名義誘騙謝男投資股票。（圖／中壢警分局提供）

▲詐團冒用「曹興誠」名義誘騙謝男投資股票。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐團自稱「曹興誠」誘騙70 歲謝姓男子投資股票，並揚言「若是有覺悟，還能救」，謝男相信並向女兒借款10萬元，女兒察覺有異向警方報案，經警方計誘26歲周姓女車手面交，當場將她逮捕；並呼籲大眾，倘若民眾有加入相關「曹興誠」、「統一強漢基金經理人 林鴻益」及「億展投資股份有限公司」的名義群組，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。

▲▼警方計誘車手面交後予以逮捕，並查扣相關證物。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方計誘車手面交後予以逮捕，並查扣相關證物。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方計誘車手面交後予以逮捕，並查扣相關證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局普仁派出所21日10時許，接獲41歲謝女報案，其父親遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，警方調查發現，詐騙集團竟是冒用曹興誠的名義行騙，讓謝翁深信不疑稱呼歹徒「曹董事長」，在謝男訴說自己投資失利後，歹徒還大言不慚的說「若是有覺悟，還能救」，隨即就將謝翁加入LINE群組，更誆稱和「統一強漢基金經理人林鴻益」在「億展投資股份有限公司」有投資布局，聽話操作當沖，短時間可獲高報酬，而且保證獲利且零風險。

詐騙集團還做出逼真的投資網站，讓謝男信以為真是跟隨名人腳步，真的可以賺錢，立刻打電話給女兒借錢，所幸謝女平時接觸許多反詐資訊，立刻識別出這是詐騙手法並至派出所報警，警方隨即制定縝密查緝計畫，前日在中壢區惠州街趁26歲的詐欺車手林女出現，到謝男家門欲取款10萬之際當場逮捕，現場查扣作案用的手機1支、現金存款收據及偽造的「億展投資股份有限公司」識別證等證物，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局呼籲大眾，本案詐欺集團係冒用名人「曹興誠」、「統一強漢基金經理人 林鴻益」及「億展投資股份有限公司」的名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。

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