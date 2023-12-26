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大陸 大陸焦點 特派現場

嫌男友家窮分手！女子6年後見他「有車有房」哭了：全村最大

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲女子因初戀家貧因而分手。（圖／取自免費圖庫xframe）

圖文／CTWANT

真的沒有人知道未來會如何發展！大陸安徽一名女子在返回老家的時候，發現自己當年嫌棄的貧窮初戀男友竟然已經結婚了，而且還在村內蓋出最大的房屋，甚至還有當年心心念念的汽車。為此，女子在網路上發文怨嘆，而網友們則是認為，是女子當初自己放棄的，怪不了別人。

根據《搜狐網》報導指出，安徽一名女子回村找朋友的時候，途中經過了自己初戀前男友的住家，結果發現原本熟悉的地方，豎立起一棟氣派的樓房，前男友原本全村最破舊的房子早已不見。

女子在見到朋友後，就揣測的詢問一下朋友，朋友就將前男友的近況全部告知，表示前男友早已結婚生子，不僅在村莊內蓋出一棟樓房給父母居住，也在城市內買車買房，老婆也很漂亮。

（圖／翻攝自搜狐網）

▲女子見初戀有車有房，不禁落淚。（圖／翻攝自搜狐網）

女子事後在網路上發文，回憶自己與前男友是彼此的初戀，雙方一直交往到論及婚嫁時，女方家人因嫌棄男方太過貧窮，所以一直拒絕同意女兒的婚事。甚至到結婚談論聘金的時候，女方家人提出的聘金前男友無法湊齊，最後女子就在家人的要求下，刪除與前男友的聯繫方式。

而前男友在得知自己遭到封鎖後，也是二話不說的直接選擇進城打工。沒想到，6年後整個大翻轉，女子還是維持單身狀態，而前男友卻在打工的時候結識自己的妻子，兩人一同努力發展，再加上前男友的兩個親兄弟們提議共同合夥做生意，最後就這樣一舉翻轉了全家人的生活水準。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「錯過一輛公車還能等下一輛，錯過一個人就是一輩子了，只怪你自己沒堅持，說什麼都是晚了」、「女孩嫁人千萬要自己選，窮人思維注定害了自己」、「三兄弟養起來很費錢，但成材之後就是攬錢的時候了」。

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