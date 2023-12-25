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快訊／士林自強隧道火燒車！休旅車車頭燒毀　一度雙向封閉塞爆

▲▼士林自強隧道火燒車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林自強隧道火燒車，休旅車車頭燒到爛毀、面目全非。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市士林區自強隧道今(25日)上午7時19分傳出火燒車事故，警方初步了解，一輛黑色休旅車當時正要駛入隧道口，不料引擎處卻突然竄出大量濃煙，隨後還冒出火光，駕駛急忙下車逃生，幸未受傷。警消獲報到場後於7時31分將火勢撲滅，但隧道內濃煙密布，一度暫時封閉，雙向無法通行，由於適逢上班時段，車流也往外圍道路回堵。目前隧道已經完成排煙恢復通行，詳細事故原因尚待調查釐清。

▲▼士林自強隧道火燒車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼士林自強隧道火燒車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼士林自強隧道火燒車。（圖／記者張君豪翻攝）

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