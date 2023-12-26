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社會 社會焦點 保障人權

彰化輕航機墜機2死！18歲日男遊台喪命　運安會調查報告出爐

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外釀2死。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣順風飛行俱樂部，是台灣首座合法大型運動輕航機飛行場地，今年3月發生墜機起火意外，造成54歲林姓教練及一名18歲日籍男子燒成焦屍，運安會歷經長達9個月的調查，如今報告出爐，主要是人員操作疏失，飛機內沒有貼告示提醒重量限制，彰化地檢依據該調查報告，持續偵辦中。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（資料圖／翻攝自彰化踢爆網）

案發於3月16日下午，來自日本一名18歲男子，與家人到彰化順風體驗輕航機飛行，教練林國裕駕駛輕航機在爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，不到10秒鐘機身卻突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落，最後「蹦」的一聲爆炸，原本是一場歡樂的飛行體驗，卻意外造成2死悲劇。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲輕航機墜落溪州濁水溪沙洲。（圖／ETtoday資料照）

國家運輸安全調查委員(簡稱運安會)發布的調查內容長達26頁，並表示事故載具低空進場通過07跑道頭後之爬升過程中，操作人未能遵守並保持飛行手冊中規定爬升速度，且因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成載具失速。操作人於第一次失速前抖振現象發生時，未能迅速有效執行失速改正程序以增加速度，並於速度不足狀況下收上襟翼，導致第二次失速前抖振後，發生失速而墜毀。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

運安會指出，活動空域屬合法超輕型載具活動空域，但事故當日非民航局許可該空域之活動時間，且順風未依活動指導手冊與相關單位聯繫飛航事宜，影響飛航安全。並強調，此次飛行的載重與平衡位於限制範圍內，然事故載具駕駛艙載重與平衡告示牌無前/後座人員及行李各別限重告示牌，有造成操作人誤用數據，致後座人員重量超出限制風險。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外釀2死。（圖／ETtoday資料照）

運安會同時對順風飛行場提出3點運輸安全改善建議，應加強操作人飛行訓練與管理，強化操作人對於失速之狀況警覺及處置能力，並確實遵守飛行手冊相關程序及限制進行飛航。

其次應明確遵行民航局核定空域之許可活動時間進行飛航，依活動指導手冊與相關單位聯繫飛航事宜。並於駕駛艙內張貼必要之載重與平衡相關告示牌，讓操作人清楚辨識並遵守，以確保載具於飛行時重心維持於操作許可範圍內。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

順風飛行協會對此也在調查報告中指出，本件並無事證顯示事故載具後座人員重量超出載重與平衡限制，事實上，載具駕駛艙之載重與平衡告示牌標示為飛機原廠出廠格式，不是協會可擅自製作，也依民航局規定每批飛行前需填寫載重平衡表，均依規定執行每季呈報民航局，故不會發生重量超出限制風險，建議應刪除。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

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