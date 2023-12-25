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北市再增6處科技執法！AI專抓「6項交通違規」　設置地點曝光

▲北市科技執法建置有成，明年元旦將再增6處路口增設相關設備。（圖／記者張君豪翻攝）
▲北市科技執法建置有成，明年元旦將再增6處路口增設相關設備。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市警局為維護交通秩序，並減少員警執法人力負擔，自2019年起建置科技執法，運用科技設備取締交通違規，目前啟用34處科技執法設備，統計今2023年11月，科技執法設備違規取締件數較測試期間減少95.9%，成效顯著。

北市警方表示：為持續維護交通安全，北市交大分析篩選多事故路口，並配合內科交通安全改善計畫，擇定「民權東路與舊宗路、行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」、「南京東路與建國北路口」及「忠孝東路與敦化南路口」等4處地點建置科技執法設備，上述四處將於2024年1月1日起正式啟用科技執法裝備。

▲北市科技執法建置有成，明年元旦將再增6處路口增設相關設備。（圖／記者張君豪翻攝）

警方說明：科技執法將針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、未依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛」等4項違規項目，以「多行向、多功能」科技設備偵測取締，並於「民權東路與舊宗路、行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」等2處內科地區易壅塞地點，規劃「路口未淨空」違規取締，以維持路口暢通，希冀能讓內科交通順暢。

▲北市科技執法建置有成，明年元旦將再增6處路口增設相關設備。（圖／記者張君豪翻攝）

另鄰近忠孝東路與敦化南路口之「敦化南路1段270巷、仁愛路4段71巷口」因道路狹小，且鄰近學校餐廳、百貨公司等，人車通行量大，如車輛進入路口未確實停讓，將提高事故發生風險，警方將持續推動「無號誌路口停讓」政策，將於該巷口西往東方向增加「行經設有停車再開標誌之交岔路口不依規定停讓」科技偵測功能，運用AI辨識未停車再開行為，如有違規將依道路交通管理處罰條例45條1項18款：「行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」規定舉發，警方特此提醒用路人應注意停讓，確認安全後再行通過路口。

北市警交大提醒：科技執法設置目的是希望減少交通違規、促進用路順暢，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通安全規則，以保護自己與他人生命財產安全。

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