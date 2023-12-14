力助青年接軌職場　勞動部推大專青年預聘計畫

▲為縮短大專在校青年的學用落差，勞動部推出「大專青年預聘計畫」，每訓練1名畢業前1年本國籍在校生，企業最高可補助7.2萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為縮短大專在校青年的學用落差，亦補足重點產業人才缺口，勞動部推出「大專青年預聘計畫」，每訓練1名畢業前1年本國籍在校生，企業最高可補助7.2萬元；青年畢業後以全時工作留任企業滿30天，可申請獎勵金1萬元，協助青年與職場接軌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署14日於台南文創產業園區舉辦「大專青年預聘計畫」與「補助大專校院辦理就業學程計畫」實體與線上說明會，吸引超過150位大專校院及企業代表參與了解計畫內容，現場提問踴躍，顯見企業用人殷切，對於參與計畫樂觀其成。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部因應國內重點產業人才缺口，同時解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，推出大專青年預聘計畫與大專就業學程，由學校提供以就業為導向的訓練課程、企業提供實作的工作崗位訓練，共同培育符合企業所需的中階以上優秀技術人才，讓大專青年強化職場實務技術職能，協助大專青年畢業即就業，亦解決企業人才荒。

劉邦棟說明，只要企業提供符合5+2、5G、AI等國家重點產業的職缺，都可和轄區大專校院合作向雲嘉南分署提出計畫申請，每訓練1名本國籍畢業前一年在校生，將補助企業訓練費最長12個月，最高每人補助7.2萬元，學校端也可獲得最高80萬元的計畫補助；另學生於畢業後以全時工作留任企業滿30天，可申請1次性獎勵金1萬元。

雲嘉南分署2023年度已與13校、101家事業單位合作，推出47個涵蓋醫療保健、數位資訊等多個領域學程，包括奇美醫院、杏一醫療、三星科技、全一電子、涵碧樓等知名企業提供近1400個工作崗位訓練職缺，希望透過勞動部、學校及企業三方合作，讓青年習得所需技能，補足企業用人需求。

歡迎雲嘉南地區有意願參與計畫的大專校院及企業，至2024年1月15日前，可向分署申請辦理或洽談相關辦訓事宜，專線06-6985945分機1712。