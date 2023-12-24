陸軍事迷「偷拍航母福建號」炫耀！涉「非法獲取國家秘密」遭判刑

▲解放軍第三艘航母「福建號」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸軍事迷群體廣大，但近期卻傳出有軍事迷因為偷拍興建中的航空母艦「福建號」，並在軍迷圈裡面炫耀，涉犯「非法獲取國家秘密罪」遭到判刑。

根據央視報導，軍事迷羅姓男子2021年11月利用具備遠程高清攝像功能的無人機，對福建號航空母艦進行拍攝，被大陸的國家安全機關發現。

羅男說，當時他聽說福建號在上海建造，就很想第一時間了解建造情況，第一眼目睹，「這樣的話我在軍迷圈子裡面，就會有比較好的談資。」

於是羅男就將拍攝的照片上傳到網路上，跟軍迷朋友們分享了。經過大陸國安部門鑑定，羅男所拍攝的照片與影片，涉及兩項機密級軍事秘密和1項秘密級軍事秘密。

最終，羅男因「非法獲取國家秘密罪」，被判處有期徒刑一年，緩刑一年。

由於相關情況越來越多，大陸國安部近期也特別發文提醒，「個別『軍迷』為個人獵奇炫耀、博取流量關注，非法獲取國家軍事信息，並擴散至互聯網，被網路上別有用心之人利用，對國家軍事安全造成嚴重危害。」

大陸國安部指出，新型軍事裝備尤其是航空母艦等大型水面艦艇的研製週期較長，境外敵對勢力可以通過分析個人私自拍攝的照片等相關資料，準確推測軍事裝備的建造進度，進而對其列裝部隊服役、形成戰鬥力的時間進行預估和研判，並可以此為參考準備反制措施。

大陸國安部還強調，知法犯法、屢教不改，違法情節嚴重的拍攝者，將受到刑事處罰，以竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家秘密的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。