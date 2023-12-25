戲稱「每晚對妻子下藥」維繫婚姻　英內政大臣挨轟道歉了

▲54歲英國內政大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國內政大臣柯維立（James Cleverly）被爆料，本月出席一場活動時開玩笑表示，在妻子飲料中摻入迷姦藥物並不違法，而維繫長久婚姻的秘訣，就是讓配偶長期處於輕微鎮靜狀態。面對排山倒海的批評聲浪，柯維立已於24日公開道歉。

英國八卦報紙《星期日鏡報》（The Sunday Mirror）首先披露柯維立的失言風波，之後陸續被BBC與路透社等外媒引述及報導。

根據報導，政治記者18日受邀前往唐寧街10號，與幕僚、部長們及首相蘇納克（Rishi Sunak）共同參加接待會。席間，柯維立向一群女賓客開玩笑說，每晚在妻子的飲料裡摻一點點羅帕諾（Rohypnol）並不是真的違法，而婚姻長久的秘訣就是確保配偶總處於輕微鎮靜的狀態，「如此一來，她永遠不會意識到外頭還有更好的男人。」

▲3月30日，時任外交大臣的柯維立與妻子抵達德國總統官邸，與英國王室夫婦共進晚餐。 圖／達志影像／美聯社）

羅帕諾是一種用於麻醉或治療失眠的藥物，由於強效與快速而遭濫用，因此又被稱為「約會迷姦藥」，尤其在性侵案件中更為常見，已被許多國家列為管制藥物。

更令人詫異的是，就在同一天，柯維立才提出一系列新的政府措施，旨在解決飲料下藥的問題，他還形容此舉是「反常的犯罪」。

對此，柯維立已為他不恰當的「諷刺玩笑」道歉。一名消息人士透露，柯維立不記得自己的確切措辭，因為那是一場非官方的私人活動，但承認任何此類玩笑都是不恰當的，這也是他道歉的原因。