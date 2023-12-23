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社會 社會焦點 保障人權

台中職軍上夜店性侵18歲辣妹！見她喝醉車內動手逞慾

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲唐姓職業軍人性侵18歲夜店妹，車上伸狼爪逞慾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名唐姓職業軍人2022年間到某夜店狂歡，期間帶了剛滿18歲的嫩妹小美（化名）出場，沒想到他竟伸出狼爪，脫去小美的衣物性侵逞慾，事後還不斷裝傻，因此被告上法院，也因此要入獄10個月。唐男對判決感到不服，提起上訴，被台中地院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書內容，唐男2018年9月間入伍擔任職業軍人，2022年4月1日退伍，而他在擔任職業軍人期間，曾到某夜店狂歡，透過夜店公關的介紹，認識了剛滿18歲的小美。

2人相談甚歡，約好一起外出吃宵夜，由唐男負責開車。不過，小美原先坐在副駕駛座，但因為喝了太多酒、不勝酒力，決定坐到後座去休息。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小美遭到唐姓職業軍人性侵，儘管不斷掙扎，仍舊遭到脫衣逞慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

沒想到，唐男眼見有機可乘，竟然伸出狼爪侵犯，脫下了小美的衣物、私密衣物，無視對方哭喊「不要、不要這樣」，以及做出踢腿掙扎的動作，強行伸出狼爪性侵。

事後2人還有聯絡，小美抱怨「昨天的是我還很不爽」，並要求唐男「昨天你說要包3萬給我，要說到做到」，同時不斷強調自己不會再喝酒，不過唐男仍舊不斷裝傻，氣得她一狀告上法院。

台中地院審理後認為，唐男眼見小美呈現醉酒狀態，以強暴的方式做出猥褻犯行，欠缺尊重女性性自主的觀念，且偵查、審理期間都不斷否認、狡辯，完全沒有悔意，因此依照強制猥褻罪，判處10個月有期徒刑。

唐男感到不服，提起了上訴，高院法官則認為，原審的用法、量刑沒有不當，且唐男仍舊否認犯罪，上訴無理由，因此予以駁回，全案仍可上訴。

 
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