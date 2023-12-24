北京「超過300小時」低於0度　72年最長寒冷肆虐！

▲北京迎今冬第一場雪，低溫破歷史紀錄。（圖／翻攝北青報微博）



記者許力方／綜合報導

中國大陸今年冬天迎來最強寒潮和接連冷空氣南下影響，從12月13日前後開始，華北、東北多地歷經「最冷12月中旬」，北京的氣象觀測站觀測到，從12月11日開始氣溫就低於0度，直至今日（24日），持續低溫時間累計超過14天、約300個小時，官方統計，這是72年有史以來最長紀錄。

中國天氣網觀測，12月13日至16日，受今冬來最強寒流來襲，加上後續冷空氣接力影響，中國大陸大部地區氣溫持續偏低，北京、河北、河南、天津、內蒙古、遼寧、黑龍江大部度過了有完整氣象紀錄以來最冷的12月中旬，不少地方冷到破紀錄。

其中北京的部分，今年12月中旬觀測站平均氣溫達到為-7.0℃，打破原紀錄1956年的-6.8度，創下歷史新低；呼和浩特最低氣溫則來到-29.1℃，同樣打破原紀錄1954年12月29日的-29℃。

▲北京0度以下低溫持續超過300小時。（圖／CFP）



北京當地觀測，今天下午2時50分，南郊觀像台的最高氣溫終於回升到了冰點。風、雪、寒潮和持續性的低溫，肆虐北京近半個月至今，就此告一段落。根據統計，北京上一次氣溫低於0度的時間是在11日凌晨，過了14天，氣溫才回升到冰點，這段「負值低溫」累計已經超過300小時，這是繼1951年有完整記錄以來，在12月期間北京最長連續低溫（1966年12月21日至30日有10天持續低於0℃）。

另外，根據歷史紀錄，12月的北京，最低溫在-10℃的連續低溫日數最長為11天，出現在1952年12月15日至25日。這次持續低溫期間，北京最低氣溫低於-10℃的連續低溫日數達到9天，雖然沒破紀錄，但也讓京城經歷了漫長的嚴寒。