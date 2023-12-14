搶歷史性首次彈射起飛？　殲-35率先現身福建艦甲板

▲一架殲-35戰機出現在福建艦航母甲板後方。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

福建艦歷史性首次海試已進入倒數計時，各界高度關注艦上所有動態，近日更被捕捉到一架殲-35戰機出現在航母甲板後方。有分析指出，這架殲-35很可能只是一台全尺寸模型機而非實機，主要用於測試甲板調度，一般來說進行驗證後，航母就可以具備起降艦載機的能力。

從最新流出的照片可以看到，一架折疊機翼及向外傾斜的雙垂尾特徵的戰機出現福建艦甲板上，明顯就是殲-35戰鬥機。大陸知名軍事專欄「東方點兵」認為，這是一架殲-35的全尺寸模型，有著和實機相似的重量、尺寸，甚至還原起落架和機翼折疊結構，其最大目的是用於測試甲板調度。

文章說明，航母雖然是海軍當中最大的艦艇，但是幾萬平方米的面積要運作數十架艦載機，仍然顯得擁擠。想要保障航空作業流程高效運行，就要實現戰鬥機在甲板上高效調運，這不僅在技術上需有一套先進的作業流程和設備，也要數百名地勤人員能夠熟練配合。由於現在福建艦還在測試當中，船廠施工環境會對飛機造成一定的損傷，因此實機暫時還無法上艦。

當然這次殲-35搶先在另一款經驗較為豐富的殲-15前亮相航母甲板，是否意味歷史性的首次起降將由這款隱身艦載機完成。對此文章分析，中國海軍已擁有成千上萬架次的殲-15起降經驗，但現役的殲-15並不具備彈射能力，在福建艦上只能降落無法起飛，而目前駕駛殲-35的飛行員數量非常少、經驗並不充分，因此正確來說，完成在福建艦上的第一次起飛和降落應該是具彈射能力的殲-15B。

殲-35為大陸下一代隱身艦載機，由瀋飛研發的外貿版FC-31（殲-31）基礎上改造而來，配置推重比達到11的國產渦扇-19中推發動機，使其作戰半徑提升至1350公里，同時可攜帶4枚具超音速突防的CM400AKG反艦導彈，未來在航母編隊中將承擔起爭奪制空權的核心力量。

▼試飛中的殲-35。（圖／翻攝自大陸網站）