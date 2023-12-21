酷寒下考驗性能　運-20、翼龍-2H出動馳援甘肅震災

▲西部戰區空軍一架運-20攜帶物資前往馳援甘肅震災。（圖／微博／中國軍號）

軍武中心／綜合報導

大陸甘肅臨夏州積石山縣18日晚發生6.2級地震，據官方通報，截至20日止甘肅省及青海省已累計死傷人數達1115人。面對重大災情，中國軍方再次出動運-20大型運輸機前往馳援，同時翼龍-2H應急救災型無人機也已抵達震中區域執行偵察，為整體救災行動帶來更多助益。

《環球時報》報導，就在地震隔日上午西部戰區空軍一架運-20從西南某軍用機場起飛，搭載包含救災人員、車輛、物資共計14噸前往救災一線；同日下午解放軍陸軍第76集團軍某旅2架直升機降落在積石山縣大河家中學操場上的臨時停機坪，主要執行空中偵察、物資投送、傷員轉運等任務。同時翼龍-2H應急救災型無人機也抵達震中區域，執行應急通信保障和災情偵察等任務。

除了空中力量的馳援，全面啟動衛星觀測為應急判斷和決策提供支撐。報導指出，大陸國家航天局對地觀測與數據中心第一時間啟動民商航天應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心、長光衛星技術股份有限公司、天儀研究院等民商衛星單位進行災害應急成像。其中天儀研究院緊急調用巢湖一號等SAR衛星第一時間獲取震區災後影像，覆蓋區域包含積石山大河家等約50平方公里的範圍。

多次參加救援行動的藍天救援官方媒體發言人王寧表示，此次地震最大的特點是在冬季，氣溫低相對於救援裝備的電池要求更高。他說：「應急通信、照明設備、生命探測儀以及無人機等設備都是地震救援常規設備。在天氣寒冷的情況下，這些電子設備的存電量很容易不足。」

▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

曾被大陸媒體以災情「神探」讚譽的翼龍-2H出自於中國航天工業，該機最大起飛重量4.2噸，最大飛行高度9000米，最大續航時間可達20小時。其配有光電探測吊艙、合成孔徑雷達、航拍CCD相機、應急通信保障吊艙、應急投送吊艙等設備，可在極端災害條件下完成多譜段災害現場探查、應急組網通信、應急物資投送等任務。

翼龍-2H最被仰賴就是該機的應急通信保障能力，可恢復50平方公里的移動手機通信，專網覆蓋半徑大於70公里，可建立覆蓋1萬5000平方公里的音視頻通信網絡。該無人機事實上過去已經歷多次應急救援，包含2021年河南鄭州特大暴雨災害救援、2022年四川瀘定地震救援，實時回傳現場災情畫面，並在電源、交通、通訊中斷的情況下，化身空中基站為應急救援指揮調度提供保障。

▼翼龍-2H應急救災型無人機。（圖／航空工業微信公眾號）