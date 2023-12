無人機攻擊印度外海貨船　五角大廈公開認定「伊朗下手」

▲在印度外海被攻擊的MV Chem Pluto。(圖/翻攝X@IndiaCoastGuard)

記者吳美依/綜合報導

五角大廈表示,23日在印度外海遭襲擊的化學品貨船,是被一架「從伊朗發射的」無人機攻擊,成為自加薩開戰以來,首度公開指控德黑蘭當局直接襲擊船隻。美國中央司令部(CENTCOM)也表示,來自葉門反抗軍「青年運動」的4架無人機23日飛往航經紅海的美軍驅逐艦,但已經悉數遭到擊落。

「青年運動」為伊朗盟友,目前控制葉門大部分地區,在以色列向加薩走廊發動報復攻擊之後,也開始對紅海商船發動一波波襲擊,且大多發生在南端的曼德海峽(Bab al-Mandab)。此舉嚴重影響國際供應鏈,因為穿越紅海、通過蘇伊士運河的航道,是連接歐洲、北美及亞洲的關鍵貿易路線。

DRONE ATTACK ON MV CHEM PLUTO-Indian Coast Guard Maritime Rescue Coordination Centre,Mumbai received information regarding fire onboard MV Chem Pluto. The Merchant ship with 20 Indian &01 Vietnamese Crew was reportedly attacked by a suspected drone strike on aerial platform.(1/6) pic.twitter.com/CpioW9MfT9