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無人機攻擊印度外海貨船　五角大廈公開認定「伊朗下手」

▲▼在印度外海被攻擊的MV Chem Pluto。（圖／翻攝X@IndiaCoastGuard）

▲在印度外海被攻擊的MV Chem Pluto。（圖／翻攝X@IndiaCoastGuard）

記者吳美依／綜合報導

五角大廈表示，23日在印度外海遭襲擊的化學品貨船，是被一架「從伊朗發射的」無人機攻擊，成為自加薩開戰以來，首度公開指控德黑蘭當局直接襲擊船隻。美國中央司令部（CENTCOM）也表示，來自葉門反抗軍「青年運動」的4架無人機23日飛往航經紅海的美軍驅逐艦，但已經悉數遭到擊落。

「青年運動」為伊朗盟友，目前控制葉門大部分地區，在以色列向加薩走廊發動報復攻擊之後，也開始對紅海商船發動一波波襲擊，且大多發生在南端的曼德海峽（Bab al-Mandab）。此舉嚴重影響國際供應鏈，因為穿越紅海、通過蘇伊士運河的航道，是連接歐洲、北美及亞洲的關鍵貿易路線。

衛報引述五角大廈說法，一艘化學品貨船23日從沙烏地阿拉伯駛向印度，到了上午10時左右，卻在印度外海遭一架「從伊朗發射的」無人機攻擊，雖然一度引發火勢，但已經順利撲滅，並未造成人員傷亡，「隨著它持續駛向位於印度的目的地，美軍持續與該船保持聯繫。」

儘管五角大廈表示，這艘船由日本擁有、荷蘭公司營運、懸掛利比亞國旗，但英國海事安全公司Ambrey指出，該船屬於以色列。印度海軍也有回應船隻發布的呼救信號，一名軍官向法新社說明，「一架飛機被派遣並抵達船隻上空，確保了涉事船隻與其船員的安全。」目前，還沒有任何一方聲稱要對這起攻擊事件負責。

另一方面，美國中央司令部在官方X帳號發文稱，23日回應了來自2艘受攻擊船隻的呼救信號。一艘是由挪威擁有、營運及掛旗的化學品貨船，驚險躲過無人機攻擊。另一艘加彭擁有、懸掛印度國旗的原油油輪則被無人機單方面擊中。

▲▼葉門什葉派反抗軍「青年運動」（Huthi）宣布在紅海南部挾持「日本郵船」營運的貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader），並於20日釋出相關影片。（圖／路透）

▲青年運動先前挾持「日本郵船」營運的貨輪「銀河領袖號」。（圖／路透）

此外，美國中央司令部也指出，2枚反艦彈道飛彈從青年運動控制的葉門地區，射向紅海南部的國際航道，幸好目前都沒有接獲船隻受影響的通報。

五角大廈表示，青年運動已經發動逾100次的無人機與飛彈攻擊，導致10艘商船受害，涉及國家超過35國。美國已經啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），與多國在葉門附近的紅海水域聯合巡邏，據稱已有20國加入。

不過，根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim），伊朗伊斯蘭革命衛隊高官納克迪（Mohammad Reza Naqdi）警告，除非以色列停止與哈瑪斯的戰爭，否則將關閉其他水道，「隨著這些罪行的繼續，美國與其盟友應該預料到新抵抗勢力的出現，以及其他水道的關閉。」


►►►泰晤士報：美軍在紅海部署火力　規模達「數十年最大」

►►►紅海以外第一宗！以色列貨船「印度外海」遭無人機攻擊　船上起火 

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