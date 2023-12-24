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台南做工行善團寒冬不停歇　助西港弱勢戶修繕舊戶暖

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團聖誕節助弱不歇息，24日一組木工工會志工前往新營區民治市政中心搬運汰換的桌椅至官田區的二手家具倉庫存放備用，隨即又裝載整修好的電動床組、衣櫥、電視、電冰箱、餐桌椅等送到正在修繕的西港案家。

另一組木工及電氣工會志工也一早抵達西港展開修繕作業，攜手同心改善破舊的老屋狀況，這不僅是建築的改變，更是對弱勢家庭的真摯關懷，期盼為這個家帶來溫暖與改善，修繕一個可以安居的家，落實打造黃偉哲市長「希望家園」願景。

勞工局王鑫基局長代表黃偉哲市長特地帶來應景禮盒關懷案主，祝福案家聖誕快樂。南方講堂王美霞老師也到場進行實況記錄，她表示看到志工們辛勤的付出，彷彿就像一群耶誕老公公一起為案家打造宜居住宅，是最棒的聖誕禮物。

西港區六旬老翁與領有身心障礙手冊兒子共同住在雨天屋頂會漏水的家，而且衛浴間沒有門，僅用一匹布遮蔽，洗澡時都得屈身盥洗，冬天時更苦不堪言。電氣志工為使案家可以迅速恢復正常起居，不因修繕工程進行致使無法正常使用盥洗設備，本週週一於工作之餘號召其他志工先行安裝浴室馬桶、水箱、洗臉盆、蓮蓬頭、水龍頭，讓案家可以使用。今日電氣工會至現場進行安裝廚房設備、電熱水器、電燈、開關插座、浴室安全扶手施工，及木工工會進行牆壁美化板、天花板輕鋼架施工，建造一個無障礙且不用擔心天氣變化，可以安心洗澡的家。做工行善團用實際行動為社區注入溫暖與力量，共同創造一個充滿愛的居住環境。西港區公所團隊及里長黃光暉也提供便當、飲品感謝志工辛勞。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團的志工們犧牲假日，接力為弱勢家庭修繕，致力讓台南市成為「有情有疼心」的城市。本週週二勞工局偕同木工和鋁製工會至楠西區會勘，週三至奇美實業公司勘查後續捐贈二手倉庫的桌椅，再至仁德區案家勘查是否有提供冰箱和瓦斯爐之需求，二手家具倉庫意義在於永續利用機制，勞工局連結家具資源，贈送衣櫥、書桌、床架等，物盡其用，使房屋修繕的服務更完善。

今日出勤的家庭志工有木工工會父子檔黃英俊與黃煜程、許登財與許炳政，勞工局長王鑫基感謝各志工利用工作之餘攜手做公益及凝聚家庭力，為市民一同打造打造「幸福家園」。

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