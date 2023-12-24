台南86歲翁開貨車滑落邊坡受困　警消寒流夜搜救5hrs平安尋獲

▲台南86歲老翁在寒流徹夜未歸，消防員獲報連夜搜救，順利找到人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

寒流來襲，台南86歲謝姓老翁23日傍晚開小貨車到東山區東原里收購柳丁，卻直至隔天凌晨1時都沒回家，讓兒子心急如焚，急忙報警協尋。東員消防隊獲報後，在寒風中徹夜搜尋5個小時，才發現謝翁因小貨車滑落產業道路邊坡受困，幸運的是人並未受傷。消防員將小貨車吊起後，後續交由警方處理。



勤務中心於今(24)日凌晨1時28分接獲玉井區謝姓民眾報案，指其86歲父親從事水果買賣生意，23日傍晚駕小貨車前往東山區東原里收購柳丁，至今尚未返家，且打行動電話也不通，報請協助尋找。

東原消防分隊接獲勤務派遣後，隨即由組員盧文智帶領隊員吳幸庭、陳國淵、沈哲弘及義消分隊長陳凱倫、副小隊長鄭達發等人出動協尋，山區道路崎嶇狹窄，在寒流來襲的黑夜裏搜尋相當危險，消防人員歷經5小時，終於在清早6時20分時在南勢里後坑的產業道路尋獲謝姓老翁，經救護人員檢視並無受傷，意識清醒，無需送醫。



謝姓老翁表示，因不熟悉道路狀況，誤駛進狹小崎嶇的產業道路，加上天色昏暗，車輛要迴轉時不慎滑落邊坡無法動彈，四周沒有住家，手機又沒電，無法與外界通訊，相當感謝消防及警察人員在寒流來襲的深夜，動員這麼多人來救他。