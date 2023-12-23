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刷上低可視塗裝　殲-20雙座型入列倒數計時？

▲▼殲-20雙座型戰機被捕捉到已塗刷上標誌性空軍低可視塗裝。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲殲-20雙座型戰機已塗刷上標誌性空軍低可視塗裝。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

解放軍許久沒有消息的殲-20雙座型戰機，近日被捕捉到已塗刷上標誌性空軍低可視塗裝，意味著這款全球唯一的雙座版五代戰機正進行最後測試階段，距離正式服役很可能已經不遠。

殲-20雙座型戰機於2011年10月底首度被拍攝到實機照片，2022年7月再被網友曝光第二架原型機，當時從取消機首的空速管等細節來看，該架戰機被認為主要是用來測試包含武器航電雷達在內的各種進階課目的，也代表著殲-20雙座型很可能已轉而向量產機型的方向發展。

時隔1年5個月後終於再傳出最新照片，一架雙座版殲-20刷上標誌性的空軍低可視塗裝，有分析指出，這說明該款戰機很有可能已經交給空軍進行測試使用，距離交付作戰部隊列裝服役進入倒數計時。

▼第二架殲-20雙座原型機於成飛機場準備試飛照。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼大陸網友公開第二架殲-20雙座原型機於成飛機場準備試飛照。（圖／翻攝自大陸網站）

對於雙座版殲-20的問世，《澎湃新聞》曾撰文分析，面對現今的戰場變化，第五代隱身戰機在空軍裝備作戰體系中應當發揮「空中排長」甚至「空中營長」的角色，應利用其全面的作戰性能指揮第四代戰機以及「忠誠僚機」無人機，甚至包含地面、海上作戰單元協同作戰。在這種情況下就需要增加一名後座艙飛行員，負責空中作戰的指揮控制以及目標分配、指示，相當於一架飛在戰鬥最前沿的「迷你空中預警指揮機」。

大陸知名軍事專欄「東方點兵」認為，雙座殲-20是為了指揮無人僚機而研製，這也就意味著該型戰機服役將會有一型或者多型配套的無人機服役，為中國空軍帶來一套全新的作戰體系。未來在無人機的輔助下，雙座殲-20的感知能力、火力大幅提升，將擁有過去任何一型戰鬥機都不具備的強大空戰能力，因此許多大陸媒體甚至將雙座殲-20譽為五代半戰機。

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