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鷹擊-21阻美航母介入台海　055A艦可望入列東海艦隊

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

軍武中心／綜合報導

解放軍擁有「亞洲最強戰艦」之稱的055型導彈驅逐艦，首批8艘已全數入列服役，北海、南海艦隊各獲得4艘戰力。外界預估，正在趕工打造升級版新一批次的055A型艦艇首2艘於2024下水，完工後非常有機會入列主要承擔台海方向作戰任務的東海艦隊。

大陸首批打造的8艘055艦中，南昌艦、拉薩艦、鞍山艦以及無錫艦入列於北海艦隊，南海艦隊則擁有包含大連艦、延安艦、遵義艦、以及最後服役的咸陽艦等4艘艦艇。反觀東海艦隊曾於2000年列裝4艘現代級驅逐艦後，雖一度成為中國海軍水面實力最強的艦隊，如今在沒有055的助拳下水面艦艇實力略遜一籌。

實際上以潛在作戰任務的強度來說，東海艦隊高於北海、南海艦隊。目前解放軍北海艦隊的主要任務是負責黃渤海的防禦，而南海艦隊的主要任務是整個南海區域，但南海周邊國家海上力量並不如南海艦隊壯大。至於東海艦隊的主要任務為負責東海防禦以及台海方向的潛在高強度作戰任務，一旦出現衝突，潛在對手將是美日兩國的海上力量，因此非常需要在新批次的055A艦加入增強實力。

▲▼055艦發射全新導彈，從彈頭擁有獨特的雙錐體、外型酷似東風-21D來看，很有可能就是鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

▲055艦疑似發射鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

有分析認為，預估未來東海艦隊列裝055A後，將更加有力地執行台灣以東的海上防禦和封鎖任務，其中艦艇可搭載的鷹擊-21高超音速反艦導彈，更能有力阻擊美國航母打擊群介入台海。

資料顯示，鷹擊-21基於東風-21D所衍生而來，長度從10.7米縮短至9米，直徑從1.4米縮小至0.85米，達1000-1500公里的射程已超過航母戰鬥群的防禦半徑，末段俯沖攻擊速度高達10馬赫以上，持續高機動能力讓現有的反導系統雷達無法提前預判，只能「乾瞪眼」而無法攔截。

大陸軍事專家李杰也曾直指，055裝備鷹擊-21在於威懾可能會在兩岸爆發衝突介入的外國軍艦，充分發揮在「反介入與區域阻絕（A2AD）功能，反制美國在亞太的霸權」。

從目前陸媒曝光的照片來看，新一批次升級版的055A艦正在全力趕工，外界預估同樣共計打造8艘，而首2艘非常有機會在2024年便可下水。大陸知名軍評陳光文曾撰文推測，相較於055艦，055A排水量超過1萬5000噸，因此垂直發射系統數量可能將超過128具甚至更多。當然最受矚目的，無疑是電磁炮與全電推進系統首度上艦，可望將055A的綜合戰力成為真正的全球第一。

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