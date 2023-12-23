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阿公頻找女外傭「鬧出人命」！差40歲竟又當爸　孫傻眼：不是為錢

▲▼長照法示意圖,老人,外傭,看護,輪椅,病人,外勞,家庭照護工,失能（圖／ETtoday資料照）

▲有網友爆料，家裡找外傭照顧阿嬤，不料阿公竟讓對方懷孕。（示意圖，非本文當事者／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多人家中會聘請外傭，照顧生活起居，沒想到竟會鬧出「人命」。一名網友透露，大約從半年前開始，阿公就經常會去找照顧中風阿嬤的女外傭，結果竟意外讓對方懷孕了，還堅持要留孩子，令整個家族相當震驚。他還補充，2人相差40幾歲，而阿公在幾年前就分產給兒子了，「所以外傭絕不是貪圖阿公的錢」。

一名網友在「匿名公社」發文分享，近日家族爆出震撼彈，因阿嬤長期中風，家中有請一位女外傭專門照顧，不料阿公竟「把人家睡了」，從半年前開始，阿公每幾天就會找外傭一次，每次也會給對方一些錢，「壞的是阿公都不戴套，目前確定是懷孕了，預計春節前後會生。」

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原PO透露，女外傭在自己國家也有老公有小孩，已表明不要這孩子，也不要身份，生完孩子就會回國，孩子則是留在他們家。而阿公有帶外傭產檢，也一直堅持要留孩子，甚至還慫恿外傭說會給一筆錢，請對方回去離一離再回來，但遭拒絕。

▲▼驗孕棒,懷孕,生育,寶寶。（圖／茂盛醫院提供）

▲外傭懷孕後，阿公堅持留小孩。（示意圖／資料照）

原PO補充，阿公已70多歲，女外傭則是不到30歲，2人也沒有財產問題，因阿公幾年前就分產給兒子了，目前眾兒女合計月給3萬生活費，所以外傭絕不是貪圖阿公的錢。

貼文一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言「恭喜你多一個阿嬤了」、「阿公有生理需要吧」、「阿公跟阿嬤年輕應該很省用，甲老了還這麼厲害」、「恩...小孩是無辜的，要好好對待喔」，其中甚至有仲介業者透露，「類似這樣的故事，碰過好幾件，不意外～還有請來照顧公公的（老伴已經離世），結果最後外傭變成婆婆的」。

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