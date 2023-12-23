喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

▲▼今晨台中市和平區大雪山森林遊樂區，今晨降下入冬的第一場瑞雪，遊客興奮的驚聲尖叫太幸運了。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

寒流來報到氣溫驟降，在今（23）日凌晨7點多，台中市和平區的大雪山森林遊樂區海拔2600公尺的小雪山區域降下了今年的第一場瑞雪，雖然只下了約一小時至上午8點15分開始轉為小雨，但讓在現場欣賞到北歐情慶的飄雪情形的民眾非常興奮，林業署及自然保育署表示，在寒流來襲的這幾天，仍有機會看到飄雪情景，民眾上山仍須注意保暖。

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清晨的大雪山，溫度驟降到0度以下，加上濕度夠，49K小雪山區域、天池周邊，降下今年第一場瑞雪，彷彿是為了迎接即將到來的耶誕節，十分有浪漫的節慶氣息。許多遊客驚見飄下瑞雪興奮尖叫紛紛拿起手機拍下留念，也直呼真幸運的一小時。

林業及自然保育署臺中分署提醒上山遊客，目前小雪山氣溫約3度，請務必做好保暖。大雪山林道目前雖尚無結冰現象，低溫持續仍有結冰可能，請用路人小心慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離。這週也是大雪山楓紅季的尾聲，除了欣賞難得一見的瑞雪外，喜愛美景的遊客也不妨抓緊機會上山欣賞今年最後的楓葉。