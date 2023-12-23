　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼今晨台中市和平區大雪山森林遊樂區，今晨降下入冬的第一場瑞雪，遊客興奮的驚聲尖叫太幸運了。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

寒流來報到氣溫驟降，在今（23）日凌晨7點多，台中市和平區的大雪山森林遊樂區海拔2600公尺的小雪山區域降下了今年的第一場瑞雪，雖然只下了約一小時至上午8點15分開始轉為小雨，但讓在現場欣賞到北歐情慶的飄雪情形的民眾非常興奮，林業署及自然保育署表示，在寒流來襲的這幾天，仍有機會看到飄雪情景，民眾上山仍須注意保暖。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）清晨的大雪山，溫度驟降到0度以下，加上濕度夠，49K小雪山區域、天池周邊，降下今年第一場瑞雪，彷彿是為了迎接即將到來的耶誕節，十分有浪漫的節慶氣息。許多遊客驚見飄下瑞雪興奮尖叫紛紛拿起手機拍下留念，也直呼真幸運的一小時。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

林業及自然保育署臺中分署提醒上山遊客，目前小雪山氣溫約3度，請務必做好保暖。大雪山林道目前雖尚無結冰現象，低溫持續仍有結冰可能，請用路人小心慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離。這週也是大雪山楓紅季的尾聲，除了欣賞難得一見的瑞雪外，喜愛美景的遊客也不妨抓緊機會上山欣賞今年最後的楓葉。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
好冷！　台中20人猝死
英醫生「手術室激戰」多名女病患！　拍197性愛照
李多慧機上熱舞片！　黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀暴動
Pornhub慘了！非法逼迫性交　遭重罰5600萬監管3年
明天冷氣團強襲！　聖誕節最冷「急凍10度」
大陸一出手嚇壞市場！　騰訊蒸發1.46兆「幾乎跌掉一個小米」
林可彤滑IG發現「大家都離婚了…」　閨蜜全中
金庸最氣《神鵰俠侶》翻拍！吳倩蓮版被竄改：不接受製作人道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳欣盈談資安危機點名「實名制資料」　健保署澄清：且已全數銷毀

喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

李多慧曬機上熱舞片！黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀PTT暴動

4成民眾反對「就學服役3+1」　18至22歲支持度最低

明天冷氣團強襲！聖誕節最冷「急凍10度」　跨年前冷空氣再南下

台14甲線合歡山路段開放通行　武嶺至松雪樓須加掛雪鏈

台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語授課」

聖誕節一到就發財！　5星座「運勢上升」旺炸

分享抗寒「4好物」不用插電！台電讚熱水袋1用途：放了更好睡

寒流凍番薯！高雄4天16人「心跳驟停」送醫　年輕最輕僅40歲

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

吳欣盈談資安危機點名「實名制資料」　健保署澄清：且已全數銷毀

喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

李多慧曬機上熱舞片！黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀PTT暴動

4成民眾反對「就學服役3+1」　18至22歲支持度最低

明天冷氣團強襲！聖誕節最冷「急凍10度」　跨年前冷空氣再南下

台14甲線合歡山路段開放通行　武嶺至松雪樓須加掛雪鏈

台大通過設立「國際政經學院」　最快2025招生「採全英語授課」

聖誕節一到就發財！　5星座「運勢上升」旺炸

分享抗寒「4好物」不用插電！台電讚熱水袋1用途：放了更好睡

寒流凍番薯！高雄4天16人「心跳驟停」送醫　年輕最輕僅40歲

吳欣盈談資安危機點名「實名制資料」　健保署澄清：且已全數銷毀

寒流襲台！台中3天20人心臟驟停猝死　最年輕僅47歲

福斯「ID.4電動休旅」台灣街頭測試　明年1月中亮相、實車搶眼

怪癖歐告化身為「角落生物」　臉貼牆角尿尿媽媽超困惑

新北男擺攤賣鞋！車子突冒煙陷火海　下秒燒光光只剩骨架

喜迎耶誕節！溫度低+水氣足　大雪山今晨降雪...民眾嗨喊幸運

高雄「純捷」聖誕夜！黃捷、鄭家純合體快閃　粉絲頂寒風搶合照

李多慧曬機上熱舞片！黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀PTT暴動

他緊貼19歲辣妹搭手扶梯「裙底風光全錄」　無線傳輸裝無辜被識破

醫生「手術室激戰」多名女病患！拍197性愛照　自認有特殊性癖　

三寶闖紅燈還譙「X你娘」　下秒閃光連發超療癒！

生活熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

寒流激凍14縣市　平安夜越晚越冷

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

14縣市再發低溫特報！8縣市最低6度

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

12星座「聖誕運勢一次看」！金牛逆轉衰運　水瓶抽空獨處

公視「網戀模擬器」　鄉民封神作：有教育意義

更多熱門

關鍵字：

大雪山 瑞雪 興奮 水氣 零度

讀者迴響

熱門新聞

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

阿本「那個人是我第一任男友」

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面