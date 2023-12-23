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超狂男「咬死3m巨蟒」！他遭蟒蛇突襲猛咬　奮力反擊成功脫困

▲▼遭蟒蛇突襲！他頻死時奮力「反咬蟒蛇。（圖／翻攝自X）

▲男子被蟒蛇咬住後，立刻反擊將蟒蛇咬死。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

菲律賓一名男子騎摩托車時遇到一條巨型蟒蛇，他隨即暫時停車，想等待蟒蛇穿越小路，沒想到卻隨即遭到巨蛇攻擊。當時蟒蛇咬住他的手腕，並纏上男子的腰部。開始不斷出血的男子立刻用盡最後的力氣抓住蟒蛇的頭，並狠狠地咬斷蛇的脖子，最終成功將蛇咬死脫困，而他本人經治療後則順利生還。

根據《每日星報》報導，菲律賓薄荷島一名48歲男子阿萊里亞（Bolijulio Aleria）20日騎著摩托車行駛在安特揆拉鎮（Antquera）的一條鄉村小路上，沒想到前方草叢卻突然出現一條10英尺（約3公尺）長的巨型蟒蛇，直接擋住他的去路。

阿萊里亞深知蟒蛇的危險性，因此立刻停車，安靜地等待蟒蛇從草叢出來後穿越馬路，怎知蟒蛇非但沒有離開，反而迅速朝他爬行而來，並在短短數秒的時間，直接猛咬阿萊里亞的手腕。

在阿萊里亞還來不及反應的時候，蟒蛇又迅速盤繞上他的腰部，並狠狠縮緊。阿萊里亞因為手腕受傷，大量失血，在千鈞一髮之際，他用盡最後的力氣抓住蟒蛇的頭，並狠狠地咬住蟒蛇的脖子。

阿萊里亞奮力將蟒蛇脖子咬斷，而蟒蛇則開始逐漸失去力氣，最終死亡。阿萊里亞成功脫困後，因為失血過多導致頭暈，但他仍用盡力氣走到附近村民的住家，請求對方替他叫救護車。

救護人員到場後立刻將男子送往醫院搶救，而在經歷1天的治療後，阿萊里亞成功獲救。醫療團隊指出，幸好這條蟒蛇並未咬到他手腕上的任何一條主動脈，否則後果將不堪設想。阿萊里亞目前已經返家休養，而死亡的蟒蛇最後則被當地村民火烤食用。

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