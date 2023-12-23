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台男在泰國「買兇少將」殺妻兒、律師　泰警即刻救援逮人

台男在泰國「買兇少將」謀害董事妻　混血子也遭死亡威脅…泰警即刻救援逮3人

▲台男涉嫌買兇殺害妻子、兒子與律師遭泰國當局逮捕。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

68歲台籍男子22日涉嫌在泰國向2名軍人買兇殺妻、兒子與律師遭警方逮捕，事件曝光震憾泰國。警方逮捕3人，也起獲包含3枚手榴彈、10枚榴彈在內等大量軍火，與查出這起親人反目的真相。

綜合泰媒報導，泰國中央調查局（CIB）本月接獲一名男子報案，稱父親為了擔任董事的問題對他和母親以及律師發出死亡威脅。CIB整合排爆處在內等多個部、局、處調查後，查出台籍男子向當地64歲少將與另名66歲士兵買兇，經過跟監與搜證後，在槍手行動前把3人一網打盡。

警方表示，台籍男子曾在價值10億泰銖（約新台幣9億）的公司擔任總裁，其泰國籍妻子與兒子在2022年成為公司董事，但兒子之後揭發他的貪腐行為，使男子陷入20起民事、刑事訴訟，同時也被公司從董事名單除名。

而兒子遭到死亡威脅後，雖安排母親出國避難，但自己仍在泰國，且時常感覺被人跟蹤、監視，所幸警方先行一步破案。另這名台籍男子被捕時，還以為少將等人安排的槍手已經成功殺害妻、子與律師。

警方除擴大調查是否有其他槍手與涉案人，也在8個搜索地點共起出3枚手榴彈、6發5.56mm步槍子彈、10枚40mm榴彈、1把.357轉輪手槍、1套含頭盔防彈背心與2輛車。

不過，涉案3人面對各種罪證確鑿的物證，依然拒絕承認涉案。

The son was worried about being in danger. He had to return his mother to Taiwan, and he went to report to the Thai police. #taiwanese #thailand #familyconflict

Khaosod English 發佈於 2023年12月22日 星期五

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