泰男「全裸挺大鵰」逛街畫面曝！　警尷尬拿毛巾包下體

▲男子全裸穿越車陣，絲毫不在意路人眼光。（圖／臉書／เพิกชุมแพ）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子被多名路人目擊全裸在車陣中遊蕩，相關影片與照片瞬間在網路上引發熱議，其中還有一張他在深夜全身赤裸爬上公園內巨型恐龍裝置藝術的照片。警方表示，該名男子當天已經自行到警局投案，並神智不清地不斷要求警方逮捕，懷疑是吸食毒品才會導致他出現脫軌行為。

根據Thaiger報導，泰國東北部孔敬府21日出現一名裸男，只見該名男子一絲不掛，連鞋子也沒有穿，手拿一瓶寶特瓶，就這樣在大街上穿梭。根據不同網友拍攝的影片可以看到，該名男子全裸在車陣穿梭，也曾在路邊逛大街。

▲警方找來衣物讓男子穿上。（圖／臉書／ชุมชนข่าวขอนแก่น



警方表示，該名男子隨後自行前往警局投案，並要求警察依公然猥褻罪嫌逮捕他。據悉，他至少裸體逛大街走了2公里。當時他全裸出現在警局前，引發警察與現場攤商一陣混亂。一名警員隨後拿來一條毛巾圍在男子的腰上，企圖遮蔽裸露的下體，但是他不斷扭動，並試圖將毛巾拿掉。

警方無奈之下，只好找來褲子和襯衫要求男子穿上，才暫時結束這場鬧劇。警方從男子的言行舉止懷疑，他應該是因為吸食毒品才會導致神智不清，並做出脫序行為，目前已經聯絡其家人，要求將他帶回。

該名男子未來恐將被指控公共猥褻罪，並依刑法對其求處最高5000泰銖（約新台幣4500元）罰金。

▲男子疑似深夜爬上巨型藝術裝置。（圖／臉書／เพิกชุมแพ）



另一方面，在男子被目擊的照片中，有一張是他深夜全裸爬上公園裡巨型恐龍裝置藝術的照片，目前尚不知他是如何爬上高處，也未能確定這張照片的真實性。