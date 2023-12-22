兒子3天沒出房門！「鄰居聞屍臭」上門　母才知伴屍生活

▲死者母親以為他只是不舒服才沒出房門，怎知兒子竟然在房內死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國一名婦人與兒子同住在一個屋簷下，儘管身體不適的兒子多日未出房門，但她仍然沒有發覺有異，直到另一名鄰居因為聞到異味上前查看，才發現男子早已陳屍在房內多日，且遺體明顯開始腐敗。

根據《民意報》報導，羅勇府警方21日晚間7時30分接獲通報稱，有一名男子陳屍於民宅內，他獲報後隨即與一名醫護人員以及另一名救難人員趕往現場。然而當他們抵達公寓時，發現一名男子躺在房間的床上，屋內傳來陣陣惡臭。由於身體已經開始腐敗，因此可以明顯確認該名男子死亡。

根據警方調查，死者是34歲男子，平時與母親一同住在租來的公寓，不過兩人雖住在同一個屋簷下，但是卻住在不同房間。事發之前，死者剛接受胃部手術，身體還沒完全恢復，他的母親以為兒子只是因為身體不舒服才沒有出房門，所以也沒有感到有何異狀。

直到兩人的鄰居聞到異味，驚覺有異，因此前往男子的房間查看，怎知一開門便看到只穿一條褲子的死者仰躺在床上，房內瀰漫濃烈惡臭，屍體已經開始出現腐敗跡象。

警方隨後將男子的遺體送交法醫相驗，從屍體外觀推斷，男子死亡時間至少超過3天。警方指出，死者身上並無明顯外傷，初步判斷是疾病復發導致死亡，不過詳細死因仍需等待驗屍結果出爐才可釐清。

得知住在隔壁的兒子離世後，伴屍生活3天的母親悲痛表示，「我很傷心，如果事發第一天我多花點心思去他房間查看，也許就能及時送他去就醫。」