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泰國眾院一讀通過同婚草案　將組委員會併案審議「預計明年三讀」

▲▼ 泰國同志團體向憲法法院請願 。（圖／達志）

▲泰國國會眾議院一讀通過民事和商事法修正草案，讓泰國同性婚姻合法化跨出重要的一步。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

泰國國會眾議院今天一讀通過民事和商事法修正草案，讓泰國同性婚姻合法化跨出重要的一步。眾議院將組成專門的委員會，合併4個版本的修正草案，預計明年可完成二讀和三讀。

泰國內閣會議19日通過民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，把法案內的用語「男人與女人」修改為「個人」，把「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，以讓同婚伴侶可以獲得和異性戀婚姻伴侶一樣的權益，修正草案送交國會審議，眾議院今天以360票同意對10票不同意，一讀通過內閣版本的民事和商事法修正草案。

今天同時一讀通過的還有前進黨（Move Forward）、民主黨（Democrat）以及民間團體提出的修正版本，眾議院將成立專門的委員會將4個版本合併成1個版本，以內閣版本的為主要架構，共要修正68條法律，併入其他3個版本的內容，3個版本的內容差異不大，不過內閣版本主張結婚年齡為17歲，前進黨和民間版本則主張18歲。

修正草案預計明年可以進行二讀和三讀，一旦眾議院完成三讀，法案將送交參議院通過，接著經過泰王同意，公布在政府公報上，宣告泰國同性婚姻合法上路。

副總理宋薩（Somsak Thepsutin）今天表示，一旦民事與商事法修正草案通過成為正式法律，政府部門必須在180天內檢視相關法律是否有要配合修改的地方。

總理賽塔（Srettha Thavisin）晚間在得知眾議院一讀通過修正草案後在社群媒體X推文表示：「今天已經踏出了改變的第一步。」

泰國現行民事與商事法規定婚姻是由一男一女組成，因此儘管許多泰國同性伴侶曾經試圖登記結婚，但都被戶政單位引述相關條文拒絕登記。

泰國曾經是亞洲第一個有機會通過同婚合法化相關法律的國家，2018年底當時的泰國軍政府內閣通過同性伴侶法（Civil Partnership Bill）草案，並送到國會審議；2019年3月，泰國舉行2014年政變後首次國會眾議院選舉，當時已經由內閣送到國會的同性伴侶法草案被擱置。

2019年選舉過後，由於新國會成員上台，所有的法律程序必須重新走一輪，這使得泰國同婚或是同性伴侶合法化的進度等於重新來過。而2019年到2023年間，同婚相關法案在國會始終無法完成三讀程序。

今年5月泰國再度舉行國會眾議院選舉，賽塔所屬的為泰黨（Pheu Thai）在選前承諾會推動婚姻平權法案，賽塔就任後也表示會維持承諾。

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